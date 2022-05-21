كأس رئيس الدولة للخيول في أمريكا اليوم

المصدر: ميرلاند - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم منافسات المحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها التاسعة والعشرين، في مضمار بيملكو العريق بمدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية، استمراراً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتعزيز مسيرة الخيل العربي الأصيل في كل المضامير العالمية.

وتقام الكأس الغالية ضمن مهرجان برينكس ستيكس في نسخته رقم 147 (التاج الثلاثي الأمريكي) التي تعد أعرق سباقات الخيول المهجنة الأصيلة في العالم، بما يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث، وقيمته كأكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم، خصوصاً وهو يقام في أهم وأكبر المضامير العالمية وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية.

وتتجه أنظار محبي سباقات الخيل العربية في العالم نحو مضمار بيملكو العريق الذي تأسس عام 1870، حيث يحتضن الجولة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ضمن أجندة سباقاتها لعام 2022.

والتي تشهد مشاركة أفضل الخيول العربية في صراع الكبار ولقاء الأقوياء للمنافسة على لقب الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1700 متر للفئة الأولى والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائز السباق (100 ألف دولار)، حيث تجمع المحطة الأمريكية نخبة مرابط الخيل وأقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان في واحدة من المواجهات الكبيرة والمميزة.

قائمة

وتضم قائمة الخيول المشاركة في جولة أمريكا كل من: (هياب الزمان) المنحدر من (هلال الزمان /‏‏ ماي شيلبي كوبرا بنت كولينو) للمالك سوزان سي ميير، وجيمس اي وماير، وذلك بإشراف المدرب جيرمايس كاسترو وتحت قيادة الفارس كارلو سيدينو، و(هاي مينتينيس) المنحدر من نسل (بيرنينج ساند /‏‏ كنزي كونج) للمالك ثندر جونسون وتحت إشراف المدرب كين دانيلوك وقيادة الفارس جوميز كي.

و(لايك مولن روج) من نسل (مولن روج ام اي اف /‏‏ ويل لايكيد) للمالك والمدرب كين دانيلوك وتحت قيادة فيكتور جارسكو، و(براود أمريكان) المنحدر من (زاكزيل /‏‏ زيلس ميستي) لإسطبلات بيرلي ريسينغ وإشراف المدرب نيكول روجيري وقيادة الفارس يان افيليس، و(كويك ساند) بطل نسخة 2018 المنحدر من نسل (بيرنينج ساند /‏‏ ترامفيس سيلكي) للمالك بيتي جي، جوزيف، جيلز، وتحت إشراف وقيادة المدرب والفارس جيرنستو توريس، و(سنايبر دي مونلو) المنحدر من (كالن دو لوب /‏‏ كلير فوينت بنت طاهر دي كانديلون) العائد لإسطبلات بيرلي ريسينغ وتحت إشراف نيكول روجيري وقيادة جيان الفيلو، و(أب تاون ليدي أرابيلا) للمالك كريستا هينينج سجارد، ، وأخيراً (كسور) للمالك كاندي سجر وسوزان ويلز.

حدث استثنائي

وأعرب مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، تثميناً لدعمها الكبير لمسيرة الكأس الغالية التي دشنت النسخة 29 لتطوف 15 دولة حول العالم تشمل وتغطي جميع الملاك والمربين.

مشيراً إلى أن التقدم الذي يحرزه الحدث الاستثنائي في كل عام، ما هو إلا نتاج حقيقي للرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بتطوير سلسلة السباقات والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم رسالة وتوجه الإمارات لدعم الشريحة الأكبر من الملاك والمربين للخيل العربي بكل دول العالم.

من جهته، أكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية أن التواجد في مهرجان برينكس ستيكس الأمريكي العريق دلالة على المكانة المرموقة عالمياً للكأس الغالية وقيمتها الكبيرة لدى الاتحادات والمؤسسات ومضامير الخيل العالمية، وأن تنظيم سباق للخيول العربية في محفل عالمي كبير مثل البرينكس ستيكس يدل على الدعم الكبير الذي تلقاه سلسلة سباقات الكأس الغالية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صاحب الأيادي البيضاء والدور الريادي الذي قاد الكأس الغالية لمعانقة مجد الإنجازات والنجاحات في جميع دول العالم، باعتبارها إحدى المنجزات التاريخية في الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل وتعريف العالم بمكانته وعراقته.

وأضاف: «في كل عام نحرص على تقديم الجديد للحدث الاستثنائي الذي انطلق بقوة كبيرة من مضمار لونغ شامب الفرنسي والآن ينتقل لأمريكا ليقام في أعرق المهرجانات، ونعتز بزيادة عدد السباقات إلى 15 جولة عالمية في مختلف القارات عبر سلسلة واحدة تحمل الاسم الغالي على قلوبنا».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز