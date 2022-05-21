«نيتف تريل» لجودلفين يطارد الـ «2000 جينيز الإيرلندي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، سباق الـ «2000 جينيز الإيرلندي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 9 خيول يتقدمها «نيتف تريل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: يعود «نيتف تريل» إلى «ذا كرا» في جاهزية عالية، ونحن مسرورون بحالته عقب «2000 جينيز الإنجليزي» ومضت تحضيراته بشكل جيد، إذا استطاع الظهور بمستواه نفسه في مشاركته الماضية بنيوماركت فسيكون من الصعب جداً هزيمته. وأضاف: هناك توقعات بهطول أمطار، وستكون المنافسة عادلة إذا كانت الأرضية معتدلة أو ضاربة نحو اللين.

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ويسعى «نيتف تريل» للسير على خطى الفحل الأسطوري «دباوي» الذي حقق اللقب العام 2005 بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، إذ سلك المهر الذي يدربه شارلي آبلبي حتى الآن مساراً مشابهاً للغاية لذلك الفحل المتميز.

حيث نجح كلا الجوادين بالفوز في سباقي «سوبرلاتيف ستيكس» و«فينسانت أوبراين ناشيونال ستيكس» لعمر السنتين قبل أن تأتي خسارتهما الأولى في الـ «2000 جينيز الإنجليزي».

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