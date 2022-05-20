" جمعية الإمارات للخيول العربية " تستعرض ترتيبات الموسم الجديد مع منظمي البطولات

المصدر: وام

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عقدت جمعية الإمارات للخيول العربية في العاصمة أبوظبي اجتماعا موسعاً مع منظمي بطولات جمال الخيل العربية، استعداداً للموسم الجديد 2022- 2023، وذلك في إطار حرصها على استطلاع آراء المنظمين والاستماع إلى مقترحاتهم المختلفة، بما يتماشى مع خطط الجمعية المستمرة للارتقاء بمستوى بطولات جمال الخيل العربية.

حضر الاجتماع محمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية و خليفة النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية وقصي عبيد الله مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي و خالد العميري رئيس اللجنة العليا لبطولة عجمان للخيول العربية و علي مصبح الكعبي مدير بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية.

بحث الاجتماع عدة محاور منها تصنيف بطولات جمال الخيل العربية وإحصائيات الموسم السابق 2021-2022، و مقترح برنامج بطولات مزادات الخيل العربية لموسم 2022-2023 وإحصائيات المشاركات المتوقعة للموسم المقبل و مقترح شروط الاشتراك في بطولات جمال الخيل العربية، و طريقة الاشتراك في البطولات و قائمة الحكام المقترح دعوتهم للبطولات.

شهدت المناقشات مداخلات ثرية بين الحضور الذين أشادوا باهتمام الجمعية و دورها في تطوير بطولات جمال الخيل العربية و حرصها على مناقشة وتبادل الآراء والمقترحات مع المنظمين قبل انطلاق الموسم الجديد بهدف تحقيق المزيد من التطور الذي يُلبي تطلعات الجميع.

كان الإجتماع قد أفتتح بكلمة ألقاها محمد الحربي وجه فيها الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية لتوجيهات سموه و دعمه لكل برامج و أنشطة الجمعية و الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية على متابعته الحثيثة للفعاليات كافة.

و رحب بالمشاركين في الاجتماع مؤكداً حرص الجمعية على عقد هذا الاجتماع قبيل انطلاق الموسم الجديد للتشاور مع المنظمين والاستماع لمقترحاتهم وبحثها بانفتاح كبير على الآراء من كل عناصر المنظومة للاستفادة منها في عملية التطوير.

و أكد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الجمعية الهادفة إلى تحقيق الريادة و التميز في التنظيم والإشراف على بطولات جمال الخيل العربية، في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير بيئة تنافسية آمنة بمواصفات عالمية تجعل الإمارات من أفضل الدول و أكثرها جاذبية لمختلف الفعاليات و الأنشطة المختصة بالخيل العربية.

ونوه إلى سعي الجمعية لتوفير كل متطلبات ملاك ومربي الخيل العربية الذين يساهمون في دعم استراتيجيتها و بما ينعكس على نجاح موسم البطولات، إيمانا بأهمية مشاركتهم في إبداء الأفكار والملاحظات والمقترحات.

وأكد الحربي أن الجهود الداعمة للخيل العربية في جميع مجالاتها، تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان و متابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

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