«هتال» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في فرنسا

المصدر: باريس - وام

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فاز الجواد هتال لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بلقب الجولة الافتتاحية الأولى لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها التاسعة والعشرين التي شهدها مضمار لونغ شامب الفرنسي في باريس، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية.

ونجح هتال ابن «مهب» والفرس «مزنة بنت أكبر»صاحب التصنيف (118) في الحفاظ على لقب الكأس الغالية في فرنسا الفائز به العام الماضي، وتمكن من التفوق على مجموعة كبيرة من نخبة الخيول القوية التي شاركت في السباق لمسافة 2000 متر عشبي ضمن الفئة الأولى.

واستطاع البطل الفوز بزمن قدره ( 2:10:99 دقيقة)، تحت إشراف المدرب توماس اكزفير وقيادة الفارس يوريتز منديزابال، ليرفع هتال رصيد انتصاراته إلى 8 مرات في المركز الأول ومرة في مركز الوصيف من أصل 9 مشاركات، وتفوق بفارق طولين عن المهر حرقان ( المأمون مونلو/‏ مخيفه بنت عامر ) وحل بالمرتبة الثالثة جارف ( داحس /‏ كيس دي غزال بنت دورمان)، كما شهد السباق مشاركة 8 من أفضل الخيول العربية المنتمية لنخبة مرابط الخيل العربي في أوروبا.

فوز

من ناحية أخرى تمكن نجم جودلفين المهر مودرن جيمز ( دباوي /‏ مودرن ايدلز-نيو ابروتش) من الفوز بلقب سباق الألفي جينز الإماراتي الفرنسي للمهور الذي أقيم لمسافة 1600 متر برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وبمشاركة 15 خيلاً، وبمجموع جوائز 600 ألف يورو ضمن الفئة الأولى، وقد تحقق ذلك بإشراف المدرب شارلي ابلبي وقيادة الفارس ويليام بويك، ونجح البطل من قطع مسافة السباق بزمن قدره 1:34:98 دقيقة، وحل ثانياً تكساس( ووتن باسيت/‏ تكسالوفا-كيندور)، فيما حل بالمركز الثالث (ترايباليست) لجودلفين ( فرح/‏ فاير دوتر - ناثانيال).

كما نجحت المهرة مانجوستين العائدة لـ( انفينتي ناين هورسس- قطر ريسينغ ليمتد) والمنحدرة من نسل (دارك انجل/‏ زوتيلا-زاميندار) في الفوز بلقب الألف جينز الإماراتي الفرنسي للمهرات لمسافة 1600 متر للفئة الأولى وشهد مشاركة 15 مهرة من نخبة المرابط العالمية.

وبلغت قيمة جوائز الشوط 500 ألف يورو، وتحقق ذلك بقيادة جيرالد موس وإشراف المدرب مايكل ديلزانجليس، وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن قدره 1:35:72 دقيقة، لترفع رصيد انتصاراتها إلى 4 من أصل 5 مشاركات، وحل بالمرتبة الثانية كاشيت ( اكلايم/‏ بويل صوفي-تيوفيلو) في حين جاءت بالمرتبة الثالثة تايم سكوير ( زراق/‏ سي يو اول ويز - سيوني).

اعتزاز

من جهته أكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة أهمية الانطلاقة القوية لسلسلة سباقات الكأس الغالية في أولى محطاتها من بوابة الجينز الإماراتي الفرنسي الذي يفتتح موسم سباقات الخيل العالمية، معرباً عن اعتزازه بنجاح السباق، واهتمام الإعلام الفرنسي.

مشيراً إلى أن هذا التناول الواسع يدل على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، ودورها الكبير في ترك بصمة واضحة في كل محطة من محطاتها حول العالم، مبيناً أن السباقات تترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة لإبراز التراث والترويج لعراقته وأصالة الخيل العربي.

وأضاف: الكأس الغالية تواصل تحقيق أهدافها السامية ودورها الريادي في المضامير العالمية، ونشيد بحجم المكتسبات التي حققها سباق المحطة الفرنسية انطلاقاً من توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واهتمامه الكبير الذي يدفعنا نحو المقدمة والنجاح، ونعتز بالفوز الذي حققته خيول الإمارات بداية من فوز هتال بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية وفوز نجم جودلفين المهر مودرن جيمز.

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