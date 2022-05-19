«ريبال عذبة» يكسب تحدي الوثبة في ويندسور

المصدر: (لندن - البيان)

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منح المهر الرمادي «ريبال عذبة» بقيادة توم ماركواند، مالكه عذبة للسباقات بداية مثيرة لموسم سباق الخيل العربي الجديد في المملكة المتحدة، عندما فاز بكأس الوثبة ستاليونز والذي جرى بمضمار رويال وندسور، برعاية النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وتأتي إقامة سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

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