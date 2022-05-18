«الباك» و«مارليز» أبطال كأس الوثبة في البرازيل

المصدر: ساوباولو - البيان

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توج «الباك» لكلاوديو روبيرتو، و«مارليز راش» لريكاردو جميل صليبا، أبطالاً لكأس الوثبة ستاليونز المخصص للأمهار والمهرات، في افتتاح سباقات الجائزة الكبرى في ساوباولو، أحد أهم السباقات العشبية في ساوباولو، وثاني أكبر سباقات الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، والذي أقيم برعاية النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها. وجرى السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز، بمضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل.

وخصص للأمهار لمسافة الميل . وفاجأ «الباك» بقيادة روبيرلي فيانا، وبإشراف استانيسلاو بيتروشونسكي، الجميع بعد أن انطلق متأخراً من البوابات الإلكترونية، وظل يناور في عمق المستقيم، وفي آخر 200 متر، انقض «الباك» من الناحية الخارجية للسياج، ليتجاوز «مهاتما راش»، ويتفوق عليه بفارق 1.25 طول.

ولمع بريق «مارليز راش» في سباق كأس الوثبة ستاليونز للمهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، والذي تنافست فيه ثماني مهرات، وجاء السباق مثيراً منذ الانطلاقة حتى النهاية.

وانحصر التنافس في المراحل النهائية بين البطلة «مارليز راش» بقيادة ويلنغتون اريل، وبإشراف المدرب لوكاس كوينتانا، التي تفوقت على وصيفتها «نازا راش»، فيما جاءت في المركز الثالث «كودياك». ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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