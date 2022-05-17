«مودرن جيمز» لجودلفين بطل «2000 جينيز الإماراتي - الفرنسي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توّج «مودرن جيمز» لجودلفين، بطلاً لـ «2000 جينيز الإماراتي - الفرنسي»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «لونغشامب» العريق بفرنسا، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.34.98 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «تكساس»، بقيادة الفارس كليمان لوكوفر وإشراف المدرب هنري فرانسوا ديفين.

وحل ثالثاً «ترايباليست» لجودلفين، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

الوجهة المقبلة

وأكد المدرب شارلي آبلبي، أن الوجهة المقبلة للبطل، ستكون سباق «بري دي جوكي كلوب - الديربي الفرنسي».

وقال: الجواد يتمتع بقدر من البسالة والإخلاص، وبالتأكيد يستحق فرصة خوض «بري دي جوكي كلوب» - (الديربي الفرنسي)، ونشعر بترف الاختيار، في ظل وجوده إلى جانب كل من «كوريباس» و«نيتيف تريل»، وسيكون رائعاً الفصل بينهم لأطول فترة ممكنة، وفي نهاية المطاف، ربما يجب الجمع بينهم مرة أخرى، ولكن لا أرى مانعاً من التوجه إلى «جوكي كلوب».

تألق إماراتي

ومن جانب آخر، شهدت المضامير الإنجليزية في الأيام الماضية، تألقاً كبيراً لخيول الإمارات، كان أبرزها تحقيق «بعيد» لـ«شادويل»، لقب «لوكينغ ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى».

والذي أقيم على مضمار «نيوبري» بإنجلترا، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، فيما اقتنص «العراب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب «الريان ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

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