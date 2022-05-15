راشد بن دلموك: محمد بن زايد صاحب رؤية متفردة ويجمع الجميع على حبه

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل امتداداً لمسيرة الآباء المؤسسين قبل خمسين عاماً.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في تصريحات لـ «البيان»: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعد قائداً تاريخياً، يتمتع بالحكمة والتواضع، وصاحب رؤية متفردة، يجمع الجميع على حبه، إذ نشأ وتعلم من مدرسة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورافق المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في كافة المحطات التاريخية التي مرت بها دولتنا».

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: «كلنا ثقة ويقين أن مسيرة الإنجازات سوف تتواصل في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فهو كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: هو ظل زايد.. وهو امتداد زايد.. وهو حامي القيم والمبادئ والركائز التي غرسها زايد عندما أسس هذه الدولة مع إخوانه حكام الإمارات، سائلين الله عز وجل أن يهب سموه التوفيق في جميع الأمور ويعينه على تحمل المسؤولية وأن يديم على الإمارات نعمة الأمن والازدهار».

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