راشد بن دلموك: خليفة مدرسة الحكمة والتواضع

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، عن بالغ الحزن والأسى، لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً عقب مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في تصريحات لـ«البيان» إن المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، كان قائداً استثنائياً وأباً للجميع، سار على نهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إذ واصلت الإمارات في عهده ريادتها في المجالات كافة بشهادة الجميع.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إن أيادي المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، البيضاء امتدت لتشمل الجميع، كما كان فقيد الدولة مدرسة الحكمة والتواضع وتعلمنا منها الكثير.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن ذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه» سوف تبقى خالدة وستبقى منهجاً تسير على خطاه الأجيال القادمة، وستظل إنجازاته راسخة في كيان دولتنا الحبيبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز