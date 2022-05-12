بمشاركة فرسان الإمارات .. سباق ويندسور الملكي للقدرة ينطلق غداً

المصدر: وام

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تنطلق في الساعة السادسة من صباح غد الجمعة /بتوقيت لندن/ التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، بالحديقة الملكية لقصر ويندسور التاريخي، سباقات القدرة ضمن مهرجان ويندسور الملكي للفروسية، بحضور رفيع المستوى من عدد من الشخصيات العالمية المرموقة.

يتزامن مهرجان هذا العام مع مناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على العرش.

يتألف برنامج القدرة من 4 سباقات الأول لمسافة 160 كلم /3نجوم/، والثاني لمسافة 120 كلم /نجمتان/ والثالث أيضا لمسافة 120 كلم /نجمتان/ خصص للشباب والناشئين والرابع أيضا للشباب والناشئين لكنه لمسافة 100 كلم /نجمةواحدة /.. وتشهد السباقات مشاركة فرسان الإمارات والبحرين ودول أوروبا.

و ألقت تداعيات /كوفيد-19/ بآثارها السلبية على نسختي 2021 و2020 ليتم إلغاء نسخة 2020 فيما شهدت نسخة 2021 مشاركة محدودة، وكان لفرسان الإمارات حضور قوي في نسخة العام 2019 بعدما حصدوا المراكز من الثاني إلى الخامس، فيما ذهب المركز الأول للبحريني جعفر حسن ميرزا على صهوة الجواد "أسد"، وحل الفارس غانم العويسي على صهوة "مايسون" في المركز الثاني، وجاء الفارس منصور الفارسي على صهوة "لا ماجوري" في المركز الثالث ونال الفارس حمد الكعبي المركز الرابع على صهوة "بارثاس"، فيما حل خامساً الفارس سعيد سلطان المعمري على صهوة "اندي".

و يمثل الإمارات في سباق الـ 160 كلم كل من سعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة "ديسكيس كيرديفيد" لإسطبلات /M7/ بإشراف محمد السبوسي، وسالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة "دو بارثاس" وهو أيضا لإسطبلات /M7/، وسعيد حمود الخياري على صهوة "ماجيك ريكاردو" لإسطبلات /SS/ ومنصور سعيد الفارسي على صهوة "بيرماني ايا" وسيف أحمد المزروعي ممتطيا صهوة "افنير لا ماجوري" وهما لإسطبلات /MRM/ بإشراف إسماعيل محمد.

أما سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم فيقود فرسان الإمارات فيه الفارس سعيد سالم عتيق المهيري بطل العالم ثلاث مرات على صهوة "غروستي باغادي"، ومعه كل من الفارس إبراهيم عيسى فائز الشامسي على صهوة "بايلاني"، وراشد أحمد صغير الكتبي على صهوة "رازورباك هاوس"، وراشد سعيد حمد الكتبي على صهوة "اس دبليو ديزرت" وكل هذه الخيول لإسطبلات /M7/.

كما يمثل الإمارات في سباق 120 كلم فرسان إسطبلات /MRM/ الفارس حمد عبيد الكعبي على صهوة "كيت دي كيرديفيد"، وسعيد سلطان المعمري على صهوة "ماجيك غلين غيلاتو"، وسعيد محمد خليفة المهيري على صهوة "ماجيك غلين تورك"، فيما يشارك الفارس الشاب خلفان جمعة محمد بالجافلة في سباق الـ100 كلم للشباب والناشئين.

و يملك فرسان الإمارات سجلاً مشرفاً في مهرجان ويندسور للقدرة منذ انطلاقته عام 2013، برعاية مملكة البحرين، حيث توج الفارس راشد البلوشي بطلاً لأول نسخة، فيما حل الفارس سعيد أحمد جابر في المركز الثاني.

و شهد عام 2014، تقاسم المركز الأول بين الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على صهوة الفرس "اليمامة"، و سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على صهوة الجواد "أونيريك دي بيشيريل" بعدما دخلا خط النهاية سوياً، مسجلين زمناً قدره 4.09.36 ساعة، فيما جاء الفارس الشيخ حشر بن محمد ثاني آل مكتوم بالمركز الثالث، على صهوة الجواد "ساتانيك لارزاك"، مسجلاً زمناً قدره 4.53.37 ساعة.

و حصد اللقب في عام 2016، الفارس سيف المزروعي ممتطياً صهوة "رماح" لإسطبلات /MRM/، بزمن قدره 4.41.27 ساعة، تلاه الفارس البحريني عبد الصمد محمد في المركز الثاني، ممتطياً صهوة الجواد "ديروم غاليم"، في زمن قدره 4:47:06 ساعة، بينما جاء الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في المركز الثالث، ممتطياً صهوة الجواد "انتصار" لإسطبلات /MRM/.

وشهدت نسخة العام 2017 سيطرة إماراتية كاملة على السباق الرئيس، باحتكار المراكز الثلاثة الأولى بعدما توج الفارس سعيد الخياري بطلاً للسباق، ممتطياً صهوة الجواد "ضاحي" لإسطبل /M7/، مسجلاً زمناً قدره 4.47.48 ساعة .

و احتل الفارس سعيد المهيري، المركز الثاني، ممتطياً صهوة الفرس "زعامة" لإسطبل /MRM/، مسجلاً زمناً قدره 4.47.49 ساعة وجاء الفارس عبد الله غانم المري في المركز الثالث، ممتطياً صهوة «توم جونز» لإسطبل /F3/، مسجلاً زمناً قدره 4.47.50 ساعة.

و واصل فرسان الإمارات حضورهم في نسخة العام 2018، حيث احتل الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، المركز الثاني على صهوة الجواد "الاندر" لإسطبلات /M7/، مسجلاً زمناً قدره 5.04.49 ساعة .

و كان الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة، قد توج بطلاً للسباق على صهوة الجواد «فايبر دي لوريكا»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.48 ساعة،.

فيما جاء في المركز الثالث الفارس عبد الله غانم المري، على صهوة الجواد «ان شالا سلاجير» لإسطبلات /F3/، مسجلاً زمناً قدره 5.04.52 ساعة.

من ناحيته أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية جاهزية فرسان الإمارات المشاركين في سباقات مهرجان ويدنسور الملكي للقدرة، لمواصلة إنتصاراتهم في سباقات القدرة العالمية.

وقال العظب إن الإمارات حريصة على المشاركة في هذا الحدث الكبير الذي يحظى بمكانة مرموقة، حيث يقام في الحديقة الملكية العريقة وبحضور رفيع المستوى من الشخصيات البارزة وإن مشاركة فرسان الإمارات الذين يتربعون على عرش بطولات العالم للقدرة يعطي السباق زخما وقوة في ظل حضور فرسان منافسين من العديد من الدول الصديقة مثل مملكة البحرين وبريطانيا وغيرها من الدول.

و أكد العظب ثقته في فرسان الإمارات وقال: "مثلما عودونا على صعود منصات التتويج، نحن على ثقة بأنهم سيواصلون تألقهم وإضافة المزيد من الألقاب الى رصيدهم الضخم في هذه الرياضة".

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