بحضور إماراتي فاعل.. الاجتماع الاقليمي لتسهيل حركة الخيول الدولية يصدر توصيات مهمة

المصدر: وام

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شاركت " جمعية الإمارات للخيول العربية " في الاجتماع الإقليمي الثالث 2022 لتسهيل حركة الخيول الدولية حرصا منها على تقديم أفضل الخدمات لملاك و مربي الخيل فيما يخص استيراد وتصدير وتسهيل إجراءات الخيل المرشحة للانخراط في أنشطة وفعاليات الفروسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تضمن جدول أعمال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد " زووم" العديد من البنود المهمة و المداخلات الثرية حول مؤشرات الأداء لرصد التقدم الذي تم إحرازه منذ اجتماعي بيروت والرباط بخصوص تنسيق تنفيذ خارطة الطريق من قبل السلطات البيطرية"و اشتراطات الاستيراد المؤقت للخيل في دول الاتحاد الدولي للفروسية المجموعة السابعة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطار تنظيمي واعتماد شهادة صحية موحدة لتسهيل حركة الخيول الدولية/شهادة إلكترونية/ إلى جانب عدد من الآليات للحد من التحديات المتعلقة بنقل وتجارة الخيل، بما يتوافق مع معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ومتطلبات اتحاد النقل الجوي الدولي IATA و استعراض الاختبارات التشخيصية المعيارية لأمراض الخيل، ولقاحات أمراض الخيل وإجراءات التطعيم، فضلا عن عدة موضوعات أخرى ذات صلة أبرزها التأكيد على إجراءات طلب الحصول على اعتراف رسمي بالخلو من مرض طاعون الخيل الأفريقي AHS ، والإعلان الذاتي عن الخلو من المرض.

و شهد الاجتماع الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين حضورا واسعا من أكثر من 70 مندوبا لسبع عشرة دولة إقليمية من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وممثلين للسلطات البيطرية، واتحادات الفروسية والسباق، ونخبة من الخبراء والمعنيين بمسابقات وأنشطة الخيل العربية.

وجاءت مخرجات الاجتماع مهمة على صعيد تطوير الأداء في الخدمات المقدمة لملاك ومربي الخيل لا سيما أن الجهة التي أشرفت على تنظيمه هي المنظمة العالمية للصحة الحيوانية /OIE / وسيتم تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات.

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