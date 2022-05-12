خيول الإمارات في «دبي دانتي ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يقام على مضمار «يورك» العريق اليوم في إنجلترا، سباق «دبي دانتي ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية. ويمثل الإمارات في هذا الشوط، «وايت ولف» لجودلفين، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ديزرت كراون» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس ريتشارد كينغسكوت وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وقال المدرب سعيد بن سرور: (فاز «وايت ولف» بشكل رائع في «ساوثويل»، وهو جواد يعجبني تكوينه البدني، والطريقة التي يتدرب بها). وأضاف: (المشاركة في هذا السباق، تشكل نقلة كبيرة في المستوى (الفئة الثانية)، ولكن مستواه آخذ في التحسن، وأردنا منحه فرصة في هذا المستوى، أنا سعيد جداً به حتى الآن، ويجب أن تناسبه هذه المسافة).

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