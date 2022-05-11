15 محطة في النسخة 29 لكأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن أجندة سباقات النسخة التاسعة والعشرين والتي تتضمن 15 محطة عالمية تقام في أعرق المهرجانات والسباقات العالمية الكبرى.

وتقام سلسلة السباقات تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلاقاً من اهتمامهم الكبير بمسيرة الخيل العربي والحفاظ على هذا الإرث الأصيل ودعمهم السخي لاستدامة خطط إعلاء شأنه في مضامير العالم كافة، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وتتضمن أجندة سباقات الموسم الجديد 15 محطة بواقع 9 جولات في المضامير الأوروبية و5 في المضامير العربية وجولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق سباقات الكأس الغالية يوم الأحد المقبل من مضمار لونغ شامب العريق بفرنسا ضمن سباقات «الإمارات جينز الفرنسي للأمهار 2000 والمهرات 1000» والذي يعد من أكبر السباقات العالمية.

ريادة

من جهته قال فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: مع اعتماد أجندة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية لعام 2022، نتوجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واهتمامه الكبير الذي أحدث نقلة نوعية في سباقاتها عالمياً ودوره الريادي في تشجيع الملاك والمربين على رفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه، مضيفاً: أسهم الدعم السخي لسموه في تحقيق المكانة المتقدمة للكأس الغالية في السباقات العالمية الكبرى.

وأضاف: تؤكد الكأس الغالية مكانتها ومسيرتها الريادية على مدار 29 عاماً وهي تسهم في تسليط الضوء على إرث الإمارات ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وامتداد رسالتها السامية في ظل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً لسباقاتها حتى غدت منصة رئيسة لتلاقي شعوب العالم وجسراً يصل بموروثنا الوطني في أعرق سباقات الخيل العالمية.

وأكمل: استطاعت الكأس الغالية تأكيد المكانة المتقدمة لمسيرة الخيل العربي عالمياً، واستطاعت أن تقود مسيرة الخيل العربي لأعلى المراتب العالمية بعدما ارتقت لآفاق جديدة في ظل السباقات والمحطات التنافسية التي تقدمها في كل عام .

فخر

قال فيصل الرحماني : فخورون بزيادة عدد المحطات في عام 2022 وإضافة محطة ليبيا إلى قائمة سباقات الكأس الغالية هذا العام في ظل ما تشهده من تطورات كبيرة على صعيد زيادة الإنتاج والاهتمام بالخيل العربي ونوع وعدد السباقات في ظل التفاعل الكبير من الملاك والمربين في ليبيا، فجاءت الإضافة بناء على هذه المعطيات التي تؤكد تواصل خططنا لتشمل جميع ملاك ومربي الخيل في العالم.

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