«سانتين» لجودلفين بطل «تيرف كلاسيك» في أمريكا

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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ظفر «سانتين» لجودلفين بلقب «تيرف كلاسيك» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «شيرشل داونز» في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس تايلر غافاليون وإشراف المدرب بريندان والش مسجلاً زمناً قدره 1.49.72 دقيقة وبفارق رقبة عن «ميرا ميشن» بقيادة الفارس جوليان ليبارو وإشراف المدرب إيان ويلكس. وحل ثالثاً «ادامو» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب تشاد براون.

عرض كبير

وقال المدرب بريندان والش: لدينا قناعة راسخة أن «سانتين» جواد خاص، وأعتقد أننا بدأنا في مشاهدة عرض كبير هنا، وهو ما زال صغيراً ولم يخض أكثر من ست مشاركات حتى الآن، كما أنه واجه خيولاً في رصيدها 10 و12 و15 مشاركة.

وأضاف: «أعطيناه الفرصة للتطور بحسب الوتيرة التي تناسبه، ولكن ساعدناه على التركيز من خلال الغمامات، وفريق الإسطبل أسهم في تجهيزه بشكل طيب».

مفاجأة

من جانب آخر، فجر «ريتش سترايك» مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه لقب «ديربي كنتاكي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس سوني ليون وإشراف المدرب إيريك ريد مسجلاً زمناً قدره 2.02.61 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «إيبسنتر» بقيادة الفارس جويل روساريو وإشراف المدرب ستيفن أسموسن، وجاء في المركز الثالث «زاندون» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب تشاد براون.

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