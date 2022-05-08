«يونس» يخطف كأس الوثبة في «داكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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خطف المهر «يونس» للشيخة إيمان آل ثاني، وبإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري أيشا، بمضمار داكس الفرنسي، والذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وبرعاية مهرجان سموه العالمي، وسجل المهر زمناً قدره 2:25:10 دقيقة في السباق الذي أقيم لمسافة 2100 متر على المضمار العشبي، وبلغت قيمة جوائزه 14 ألف يورو، وجاء في المركز الثاني «اتش السابق» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة سباستيان مارتينو، يليه «زارا ستار» لمهدي بن مسعود، وبإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة اليخاندرو كورتيز.

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