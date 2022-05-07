«ماتريا» لجودلفين تتوج بلقب «ايت بيلز ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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ظفرت «ماتريا» لجودلفين فجر اليوم بلقب «ايت بيلز ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» والذي أقيم على مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس مسجلة زمناً قدره 1.21.86 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «بريتي بيردي» بقيادة الفارس فلورنت جيروكس وإشراف المدرب نورم كيس.

وجاءت ثالثاً «ويكيد هيلو» بقيادة الفارس إراد أورتيز وإشراف المدرب ستيفن أسموسن.



فخر كبير



وقال المدرب براد كوكس: «أنا فخور جداً بالمهرة «ماتريا» والتي خاضت منافسة أرفع بعد استراحة قصيرة مقدارها ثلاثة أسابيع وخمسة أيام منذ سباق بيمونت، ولكنها عادت لتقديم أداء آخر متوج بالفوز».

وأضاف: «كنت أعتقد أنها ستنطلق من البوابة وتتابع الصدارة، ولكن «فلافيان» أحسن التصرف، ولكنه لم يكن فزعاً حينما ابتعدت الخيول عنها بعض الشيء، وتراجع للخلف للركض جهة السياج في مسار أقصر، وحولها إلى الجهة الخارجية واندفع نحو خط النهاية، كانت قيادة رائعة».

وواصل قائلاً: «خاضت تمرينين في«شيرشل داونز» بعد سباق «بومنت»، وتمرينها الأخير كان جيداً للغاية، ما أعطانا ثقة لمحاولة هذه المنافسة اليوم».

كنتاكي أوكس



ومن جانب آخر، حققت «سيكريت أوث» لقب سباق «كنتاكي أوكس»، لمسافة 1800 متر، «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب داريل وأين لوكاس مسجلة زمناً قدره 1.49.44 دقيقة وبفارق طولين عن «نيست» بقيادة الفارس إراد أورتيز وإشراف المدرب تود بليتشر.

وحلت في المركز الثالث «ديزرت دان» بقيادة الفارس أومبيرتو ريسبولي وإشراف المدرب فيليب داماتو.

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