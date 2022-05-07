«مجدي» يتحدى 11 خيلاً بكأس الوثبة في فرنسا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف مضمار بوردو الفرنسي، السباق المخصص للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 1600 متر، ضمن سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في الساحة العالمية والمقامة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويواجه «مجدي» ـ «ياس لإدارة السباقات»، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة مايكل فورست، 11 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية قدرها 16 ألف يورو، ومن أبرز الخيول المنافسة على اللقب الجواد «برغاش» بإشراف أي ديلوفا، وقيادة ايملين ريفولت، و«ميسور الشام» بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وكلاهما تعود ملكيته لعلي حداد، «مراد» لـ «الشقب ريسنغ»، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، و«ابتاون» لجاي نيفير، بإشراف جي بي ديروي، وقيادة جوليوم جود باي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، والمسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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