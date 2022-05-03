«فريدي» بطل كأس «أم الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الجواد «فريدي باي»، لجي تي زوتليف، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة صوفي تايسون، بطلاً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الذي أقيم أول من أمس بمضمار وارجيم البلجيكي، ضمن فعاليات النسخة 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

واجتذب السباق، 12 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية وقدرها 10.000 يورو، وتفوق «فريدي باي» بفارق 4 أطوال عن وصيفه «بيكاسو» لإس إم بي لسباقات الخيول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز