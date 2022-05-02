«كاشي» تتوج بلقب الـ«1000 جينيز الإنجليزي»

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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فجرت «كاشي» مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقها لقب سباق الـ«1000 جينيز الإنجليزي» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم يوم أمس على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جورج بوي مسجلة زمناً قدره 1.36.55 دقيقة وبفارق رقبة عن «بروسبرس فويج» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وبهذه النتيجة يصبح جيمس دويل ثاني فارس في تاريخ السباقات البريطانية ينجح في الجمع بين لقبي الـ «2000 جينيز الإنجليزي» والـ«1000 جينيز الإنجليزي» في عام واحد، إذ سبقه في ذلك الفارس المخضرم ريان مور في العام 2015.

انتصارات إماراتية

ومن جانب آخر، حققت خيول الإمارات ثنائية خلال الأمسية، إذ جاء الانتصار الأول عبر «ويذ ذا مونلايت» لجودلفين التي ظفرت بلقب «بريتي بولي ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 2000 متر «قوائم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلة زمناً قدره 2.02.57 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «مشاعر» بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف هنري سبلر.

واقتنص «ديزرت آنجل» لزياد كلداري لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون مسجلاً زمناً قدره 2.04.42 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «كليفس أوف فيوري» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب تيري كينت.

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