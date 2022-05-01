حمدان بن محمد.. يحتفي بإنجاز «كوريباس» لجودلفين في الـ«2000 جينيز الإنجليزي»

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احتفى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بفوز «كوريباس» لجودلفين بلقب سباق الـ«2000 جينيز الإنجليزي» على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا. ونشر سموه على الحساب الرسمي الخاص بسموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» مقطع فيديو وصوراً توثق لحظات فوز البطل باللقب. (متابعة – خالد المهيري)

إنجاز تاريخي

وكان «كوريباس» لجودلفين قد توج بلقب سباق الـ«2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.36.27 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «نيتف تريل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «لوكسمبورغ» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

شهد السباق الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين والملاك ومحبي سباقات الخيل.

تتويج الأبطال

وفي الختام، تسلم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم جائزة الفوز نيابة عن المالك بحضور عبد الله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن، وسلطان بن علي السبوسي، والدكتور علي رضا، فيما تسلم المدرب شارلي آبلبي والفارس جيمس دويل جائزتهما.

سعادة بالغة

وتقدم المدرب شارلي آبلبي بخالص الشكر والتقدير لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائلاً: ( كل الفضل يرجع إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفريق جودلفين في تقديم الدعم لي والسماح لي بتدريب الخيول).

وأضاف: (سجل «نيتف تريل» كان ناصعاً في عمر السنتين، وأنهى العام بطلاً قبل أن يعود لفوز في «كريفن ستيكس» بالأسلوب الذي ناسبه، وامتطى وليام بيوك «كوريباس» في تمرين بالمضمار في نفس الصباح، وقال إنه إذا لم يكن لدينا «نيتف تريل» سيكون أكثر سعادة بقيادة«كوريباس»، وبالطبع كان التخلي عن«نيتف تريل» صعباً للغاية بالنسبة لوليام، وبالتالي كان طبيعياً أن يحصل جيمس دويل على فرصة القيادة).

وواصل قائلاً: ( «كوريباس» أدخل في نفوسنا الإثارة في عمر السنتين، وجيمس قاده بشكل رائع، وطلبنا منه التريث وتأخير الضغط على الزر حتى اللحظة الأخيرة، وقلنا له نود معرفة إن كانت لديه تروس سرعة في مواجهة هذه المجموعة من الخيول المتألقة في السباقات الفئوية، وأظهر ذلك بشكل واضح، وهو حصان يمكنك التريث معه والاستفادة من سرعته الختامية، و بناء على هذا الأداء، ربما تتساءل إن «كوريباس» قادر على المنافسة على مسافة أطول من الميل، وهو جواد هادئ الطباع في الإسطبل، ولا يظهر حيويته إلا في السباقات، وبالنظر إلى فوزه في الجينيز على هذا النحو، لا أرى سبباً في خوضه سباقات على مسافات أطول).

الخطة المستقبلية

عن الخطة المستقبلية قال شارلي آبلبي: (باعتقادنا أن مستواه سيتطور طوال الموسم، وسنجري محادثات رائعة في غضون العشرة أيام القادمة، ولكن من منظورنا في هذه اللحظة، أفضّل إرسال«كوريباس» إلى «سان جيمس بالاس ستيكس» للفئة الأولى خلال مهرجان في «رويال اسكوت»، وتوجيه «نيتف تريل»إلى مضمار «ذا كرا» للمنافسة على لقب الـ«2000 جينيزالايرلندي» للفئة الأولى).

وأضاف: (على الرغم من أن «نيتف تريل» تدرب هنا وفاز في «ديوهيرست» و«كريفن» في هذا المضمار، إلا أن تكوينه البدني لا يجعل منه ملائماً لمضمار نيوماركت، ويناسبه الركض على مسار تصاعدي مثل «آسكوت» و«ذا كرا». لقد حل ثانياً فقط في الجينيز، وخسر من جواد استثنائي، ولكن رفعة مستواه هي التي أوصلته إلى هذه النتيجة، وواجه جواداً أرفع مستوى ففي السباق).

الإنجاز العاشر

وبهذا الفوز وصلت انتصارات الإمارات في السباق الكلاسيكي إلى النجمة العاشرة، إذ كانت بداية الإنجازات عام 1985، عندما انتزع المهر «شدايد» للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اللقب الأول. وظفر الأسطورة «نشوان» للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، باللقب الثاني عام 1989 بجدارة واقتدار.

وحصل المهر «بينيكامب» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اللقب الثالث عام 1995.

وحقق المهر «مارك أوف استيم» لجودلفين الفوز بالسباق عام 1996، فيما نال «آيلاند ساندس» لجودلفين اللقب الخامس عام 1999.

نال المهر «كينجزبست» لسعيد سهيل اللقب السادس عام 2000. وحقق المهر «حافظ» للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الفوز باللقب السابع عام 2004.

توّج «دون أبروتش» لجودلفين باللقب الثامن العام 2013، وأضاف «نايت أوف ثندر» لسعيد بن منانة الإنجاز التاسع لخيول الإمارات العام 2014.

الشوط الأول

وكانت بداية الانتصارات الإماراتية في الأمسية قد جاءت عبر «أم كلثوم» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي التي حققت لقب الشوط الأول «كيلفنغتون ستيكس» لمسافة 1200 متر «قوائم» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب ريتشارد فاهي مسجلة زمناً قدره 1.11.61 دقيقة وبفارق رقبة «تينايا كانين» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إد ووكر.

وحلت ثالثاً «كوين كاهلوا» بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدرب ستيوارت وليامز.

الشوط السابع

اختتم «كينج أوف تايم» لجودلفين الانتصارات الإماراتية في الأمسية بتحقيقه لقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.37.41 دقيقة وبفارق طول عن «بولت فورس» بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك.

وجاء في المركز الثالث «سبريت كاشر» بقيادة الفارس جو فانيغ وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون.

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