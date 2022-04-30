«وايلد بيوتي» و«أمينة» أمل الإمارات في الـ«1000 جينيز الإنجليزي» غداً

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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تتواصل غداً الأحد الإثارة والقوة على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، عبر سباق الـ«1000 جينيز الإنجليزي» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى».

وسيشهد الشوط مشاركة 14 مهرة أبرزهن «وايلد بيوتي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «أمينة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: («وايلد بيوتي» في حالة طيبة واكتسبت جاهزية من أول مشاركة لها بالموسم في «نيوبري»، وبالتأكيد سوف تناسبها العودة إلى مسافة الميل، ونتطلع لمشاركتها المرتقبة في السباق الكلاسيكي وهي تستحق فرصة المشاركة، وأعتقد أن لديها فرصة حية).

الشوط الأول



وستكون بداية المشاركات الإماراتية عبر الشوط الثاني لمسافة 2800 متر بمشاركة 10 خيول أبرزهم «جولدن فليم» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون، فيما سيشهد الشوط الثالث «بريتي بولي ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم» مشاركة 7 مهرات أبرزهن «ويذ ذا مونلايت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ست هورايزن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «ويذ ذا مونلايت» في حالة ممتازة ونشعر بأنها ستكون تنافسية للغاية بناءً على أدائها في «مونتروز ستيكس».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 2000 متر، 8 خيول أبرزهم «ستورمي أوشن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ديزرت آنجل» لزياد كلداري بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

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