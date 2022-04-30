خيول الإمارات في تحدي الـ «2000 جينيز الإنجليزي» اليوم

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، سباق الـ «2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 15 خيلاً.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط كل من «نيتف تريل» لجودلفين بطل سباق «كريفن ستيكس» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كوريباس» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «دباوي ليجند» للدكتور علي رضا بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب هوجو بالمر.

جهوزية تامة

وقال المدرب شارلي آبلبي: نشعر بارتياح بتوجه كل من «نيتف تريل» و «كوريباس» إلى سباق الـ «2000 جينيز الإنجليزي»، وامتطاهما وليام وجيمس في تدريب سريع يوم الأربعاء، وكلا الجوادين يبدو في حالة طيبة.

وأضاف: سارت تحضيرات «نيتف تريل» بشكل مثالي، وبالتأكيد بات أكثر جهوزية عقب سباق «كريفن ستيكس»، ومع وضع البوابات في وسط المضمار، الانطلاق من البوابة 15 لا يسبب قلقاً بالنسبة لي على الإطلاق، وهو الجواد صاحب المؤهلات الرفيعة بالمجموعة، ووليام يعلم كل شيء عنه، ومن جميع الاعتبارات يظل في المقدمة، فهو الجواد غير المهزوم الفائز في اثنين من سباقات الفئة الأولى، ونتطلع بشدة إلى فوزه المأمول بسباق كلاسيكي.

وواصل قائلاً: «كوريباس» ينطلق من الجهة الأخرى عبر البوابة الأولى، وبالتالي أشعر بأن لدينا وجوداً في كلا الجانبين، وسارت تحضيراته أيضاً بشكل مثالي، وحصلنا على ما كنا نبغي بالضبط من تمرينه في مضمار السباق، وبالتأكيد استفاد من ذلك التمرين، والانتقال إلى هذا المستوى سيكون مفيداً لنا بموقعه في المستقبل.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية عبر الشوط الأول لمسافة 1200 متر بمشاركة 7 مهرات وأفراس أبرزها «أم كلثوم» لسعيد بن محمد القاسمي ، فيما سيشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 متر مشاركة 21 خيلاً أبرزها «فاينال سونج» لجودلفين ، «ترهب» لـ «شادويل» ، «سمرقند» لحمد راشد بن غدير .

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1800 متر مشاركة 10 خيول أبرزها «ذهبي» لجودلفين ، «فورست فالكن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، «موفين تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم .

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، 6 خيول أبرزها «كينج أوف تايم» و «برايفت سجنال» لجودلفين، «رازيل دازل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ، فيما يشهد الشوط الثامن لمسافة 1200 متر مشاركة 13 خيلاً أبرزها «رينبو كولرز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، «فيسباسيان» لـ «رباح للسباقات» .

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