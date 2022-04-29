ثلاثية لخيول الإمارات في «نيوماركت» بإنجلترا

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات ثلاثية على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا اليوم، إذ جاءت الانتصارات عبر «نيشنس برايد» لجودلفين الذي اقتنص لقب «نيوماركت ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.05.73 دقيقة وبفارق 7 أطوال عن «هو يا مال» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وحل ثالثاً «سباستار» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان.

كينج تشارلز

كما ظفر «نوبل تروث» لجودلفين بلقب «كينج تشارلز الثاني ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.26.50 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «هوني سويت» بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك.

وجاء في المركز الثالث «جبس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الانتصار الثالث

واختتم «ليجند أوف دبي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم انتصارات الأمسية بتحقيقه لقب الشوط الختامي لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان مسجلاً زمناً قدره 1.39.08 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «كارولوس ماجنس» بقيادة الفارس هاري ديفيز وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وحل ثالثاً «ايليان دوبه» بقيادة الفارس سام جيمس وإشراف المدرب كارل بورك.

مفاجأة قوية

وفي باقي أشوط الأمسية، فجر «ليفينج ليجند» مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب «جوكي كلوب ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس جو فانغ وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون مسجلاً زمناً قدره 2.38.15 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «يبير» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «أوت بوكس» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون.

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