إحالة بطل كأس دبي العالمي «ميستك غايد» إلى التقاعد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن فريق جودلفين عن إحالة «ميستك غايد» بطل كأس دبي العالمي العام الماضي للتقاعد، وانتقاله لمجال الإنتاج في «جونابل فارم» اعتباراً من موسم الإنتاج للعام 2023.

وقال دان برايد، رئيس العمليات في جودلفين أمريكا: تم اتخاذ قرار إحالة «ميستك غايد» للتقاعد بسبب إصابة في الأنسجة الرخوة، والتوقيت يبعده للأسف عن الأهداف الكبرى في الصيف والخريف، وسيتجه لممارسة مهامه الجديدة في «جونابل فارم»، وأثبت أنه جواد من الطراز الرفيع على المسرح العالمي، ويتمتع بنسب متميز وقوام مثير للإعجاب، وسنكون شغوفين بتمكين المربين من معاينته شخصياً.

ومن جانبه قال المدرب مايكل ستيدام: الخيول من شاكلة «ميستك غايد» لا تتكرر كثيراً، والفوز بكأس دبي العالمي لجودلفين ربما كان لحظة خاصة بالنسبة لي ولفريقي، وستظل عالقة أبداً بالذاكرة، وأنا واثق من أن الفصل القادم في حياته سيكون مثيراً بنفس القدر.

إنجازات تاريخية

أصبح ابن «غوستزابر» المنتج محلياً أول حصان لجودلفين مقيم في الولايات المتحدة يحقق الفوز بالسباق الرئيسي في روزنامة الموسم الإماراتي، حيث اندفع للفوز بفارق يقارب الأربعة أطوال عن البطل الياباني «شوا ويزارد».

وجاء ذلك الفوز في أعقاب تحقيقه فوزاً كاسحاً في «ريزرباك هانديكاب» للفئة الثالثة بفارق 6 أطوال على أرضية طينية في «اوكلون بارك» لدى عودته للسباقات في موسم الأربع سنوات. ونال «ميستك غايد» بإشراف مايكل ستيدام تصنيفاً قدره 108 في نظام «باير» للسرعة نظير هذا الفوز، ويظل «اسنشيال كوالتي» الوحيد الذي حقق تصنيفاً أكبر خلال النصف الأول من عام 2021 على مسافة أطول من الميل.

وحصلت العروض الرائعة التي قدمها «ميستك غايد» على تقدير في حفل جوائز«اكليبس 2021» حيث كان ضمن المتأهلين للتصفيات النهائية في فئة الذكور الأكبر سناً على الأرضية الرملية بجانب فحل جودلفين «ماكسفيلد» الفائز بسباق«كلارك ستيكس» للفئة الأولى وأيضاً بطل «بريدرز كب كلاسيك» «نيكس غو».

مكاسب قوية

وفاز «ميستك غايد» أو حل بالميزان في جميع مشاركاته التسع، ومن ضمن الانتصارات الأربعة التي حققها الأداء القوي الذي قدمه في «جيم داندي ستيكس» للفئة الثانية بمضمار «سراتوغا» في عام 2020 – وهو السباق الذي فاز به كل من «مداليا دورو» و«ستريت سنس» و«اسنشيال كوالتي»، جميعها فحول «دارلي» في الوقت الحالي. وسبق لـ «ميستك غايد» أيضاً أن أحرز الوصافة بفارق 0.75 طول في «جوكي كلوب غولد كب» للفئة الأولى.

يعتزل «ميستك غايد» السباقات بصفته أفضل أبناء «غوستزابر» بطل العالم في عام 2004 من حيث المكاسب المادية، برصيد تجاوز 7.5 ملايين دولار أمريكي. والدته هي الفرس المميزة «ميوزك نوت» ابنة «ايه بي اندي»، التي حققت 5 انتصارات بسباقات الفئة الأولى لجودلفين وهي حفيدة بطلة المهرات في الولايات المتحدة «اتس ان ذي اير».

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