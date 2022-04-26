مهرجان منصور بن زايد في ضيافة فرنسا

المصدر: باريس - البيان الرياضي

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يستضيف مضمار لاتست دو بوش الفرنسي عصر الأربعاء فعاليات كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة «بري دورمان» للفئة الثالثة لتحدي الأمهار والمهرات في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر.

ويقام المهرجان في نسخته الرابعة عشرة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويشارك في السباق البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو (6) خيول، أبرزها «سلوى» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فوسي، وقيادة اوليفييه.

وينافس على اللقب «عاجل» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، وسبق له الحلول في المركزين الرابع والخامس في سباقات الفئة الأولى، وهناك ازمير دو كارير ليحي راشد المسروري، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة الفارس غوليوم جود ـ جاي، وسبق له الفوز مرة من ثلاث مشاركات.

ويدخل بقوة إلى صلب المنافسة ادلبار لاكيور جولي اوكيل، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة ايملين ريفولت، وهو غير مهزوم في آخر سباقين متضمنة سباق قوائم، وهارجان للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وهو فائز بالفئة الثانية في لاتست.

ويسعي (المويجعي) لعون العيدروس، بإشراف تي لومير، وقيادة فابريس فيرون، لتحقيق فوزه الأول في مشاركته السادسة، حيث كان أفضل مركز له هو الثالث.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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