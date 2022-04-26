قرية الإمارات العالمية للقدرة تحصل على «الآيزو»

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية كريمة واهتمام من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حصلت قرية الإمارات العالمية للقدرة على الاعتماد الدولي للآيزو في الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل (شهادة الآيزو الدولية 45001:2018).

وقال مسلم سالم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي - بهذه المناسبة -: «إن حصول القرية على شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (الآيزو:45001:2018)، وتحقيق هذا الإنجاز المبهر لهو ثمرة المتابعة الحثيثة والرؤية الثاقبة والاستراتيجية الحكيمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتقديراً للتميز والالتزام اللذين سارت عليهما القرية».

وعن المعايير التي يتم على ضوئها الاختيار.. قال العامري: «إن منظمة الآيزو تضع 10 معايير مقننة على ضوئها يتم الترشيح للاختيار، من أبرزها قدرة الإدارة العليا على توفير الموارد اللازمة والالتزام برسم سياسات العمل الآمن، والتخطيط السليم لتفادي حدوث أية مخاطر أثناء إقامة السباقات، وتخطيط العمليات وتصميم بيئة السباقات بصورة تمنع وقوع الحوادث أثناء تكدس الخيول، وقدرة القرية على التعامل والتخطيط للطوارئ والأزمات والتعامل معها، إضافة إلى توفر أفضل أنظمة تقنية المعلومات».

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