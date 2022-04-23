(ملذات) لـ (شادويل) تتوج بلقب (دبلدوجدير ستيكس) في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت "ملذات" لـ"شادويل" بلقب "دبلدوجدير ستيكس" المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1700 متر "الفئة الثالثة" والذي أقيم على مضمار "كينلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الفارس جون فيلاسكويز وإشراف المدرب تود بلتشر مسجلة زمناً قدره 1.44.58 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن "بوني ساوث" لـ"جودمونت" بقيادة الفارس فلوران جيرو وإشراف المدرب براد كوكس.

وتقاسم المركز الثالث كل من "سوبر كويك" بقيادة الفارس جوزيف تالامو وإشراف نورم كيس، و"ليدي مستفي" بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب بيتر يورتون.

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