«ملتقى الفروسية» يستعرض إنجازات الموسم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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نظم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بقاعة المؤتمرات بفندق دوست ثاني، في أبوظبي، ملتقى حوارياً مع أسرة الفروسية بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبمشاركة نخبة مميزة من المختصين في مجال أقسام القدرة، وقفز الحواجز والترويض، وقسم الكمبيوتر وتقنية المعلومات، وقرية وأكاديمية بوذيب، واستعرض الملتقى إنجازات الموسم ضمن جهود الاتحاد في التطوير، وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، حرص القيادة الرشيدة، على تحقيق الرقي والتقدم والتطور المنشود لرياضات الفروسية، وقال: محظوظون باهتمام القيادة الرشيدة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وقال: الهدف من تنظيم الملتقى، هو الاطلاع على تجارب وقصص الناجحين في البرامج والمشاريع التي أنجزت، ونقل معارفهم في مجال الجودة والتميز، ليستفيد منها الآخرون، وتعزيز روح الشراكة والفريق الواحد.

وتقدم الريسي بالشكر لكل من ساهم في تحقيق الإنجازات، والدي يعد نجاح للجميع، وقال: في الاتحاد وقرية بوذيب العالمية للقدرة نشاط كبير لفروسية الإمارات، يقوم به فرق العمل على أكمل وجه.

وأضاف: اللقاء مهم للتشاور والاتفاق على رأي معين، حتى يكون لدينا منصة للمقترحات للمرحلة القادمة، وتمنى في الختام التوفيق للجميع.

موضوعات

واستعرض الملتقى عدة موضوعات مهمة لأفضل الممارسات الهادفة إلى استدامة الإنجازات، ونشاط الاتحاد خلال موسم 2021 ـ 2022، منها كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، وبطولة الأمم خمسة نجوم، ودوري قفز الحواجز لونجين، وتنظيم البطولات الدولية، في الإمارات، حيث أثبت فرسان الإمارات خلالها أن لديهم قدرات عالية ومميزة حصلوا فيها على مراكز متقدمة، وتأهلوا إلى عدد من البطولات العالمية.

وتحدث أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، عن إنجاز العديد من المشاريع في فترة قياسية، فيما لا تزال هناك مشاريع قيد التطوير، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد.

واستعرض محمود زيود رئيس قسم القدرة بالاتحاد التطور الكبير الذي طرأ على هذه الرياضة من ناحية تزايد عدد الخيول المسجلة والفرسان المشاركين بالإحصائيات، والمشاريع التي تم إنجازها في فترة وجيزة في قرية بوذيب منذ استلامها من قبل الاتحاد عام 2020، وأصبحت على قدم المساواة مع أفضل مواقع سباقات التحمل في العالم، والأفضل كبنية تحتية، وحسن الضيافة، والمسؤولون المتخصصون، ومستشفيات العيادة، وعدد الفعاليات، وعدد المشاركين، واستخدام أحدث التقنيات في فعاليات التحمل.

إنجازات

وقدم محمد الناخي نائب رئيس اللجنة الفنية لقفز الحواجز والترويض بالاتحاد، نبذة عن الإنجازات التي تحققت في رياضة قفز الحواجز، والترويض، وتأهل فرسان الإمارات للبطولات العالمية، حيث تم تنظيم 10 بطولات دولية و17 محلية في القفز، إلى جانب 18 منافسة محلية، وبطولة دولية واحدة في الترويض إلى جانب تطوير الكوادر الفنية خلال الموسم 2021 ـ 2022.

وتطرق الحكم الدولي ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، مفتاح الحراصي، عن رياضة التقاط الأوتاد، تحدث خلالها عن استضافة أكاديمية بوذيب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لالتقاط الأوتاد، حيث اجتذبت هذه الرياضة التراثية العديد من فرسان الإمارات الذين حققوا العديد من الميداليات الذهبية والملونة.

تسهيل

وأكد عدنان الصيادي رئيس قسم تقنية المعلومات، عن تسهيل عملية تواصل الفرسان والملاك مع أقسام الاتحاد، بواسطة البوابة والموقع الإلكتروني للاتحاد، وتسهيل إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وتوفير الوقت لهم، إلى جانب خطة مستقبلية لتوسيع دائرة التواصل الإلكتروني مع كل الأطراف.

أدار الحوار وقدم المتحدثين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، وتخلل العرض فيديوهات للمشاريع التي تم إنجازها وتطويرها، والمشاريع قيد التطوير.

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