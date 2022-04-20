أمسية رمضانية على شرف إعلاميي مضمار جبل علي

المصدر: دبي - البيان الرياضي ــ تصوير - أكسفير ويلسون

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أقام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، حفل سحور على شرف الإعلاميين الذين ساهموا الموسم الماضي في تغطية سباقات المضمار الأصفر.

وأقيم الحفل في مطعم (حدوته مصرية) بحضور عدد من المسؤولين والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام في الدولة.

وتقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير لوسائل الإعلام على تغطيتها المميزة لموسم سباقات جبل علي.

وأكد المهندس شريف الحلواني على الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام وعلى المجهود الكبير الذي بذلته خلال الموسم وعلى حسن تغطيتها، مما أدى إلى جذب الأنظار إلى المضمار، وزاد من التفاعل بين المضمار ومحبيه من الجماهير الوفية.

ومن جانبهم عبر ممثلو وسائل الإعلام عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه المبادرة الرمضانية التي تدل على عمق العلاقة التي تجمع وسائل الإعلام بمضمار جبل علي الذي يحظى سنوياً باهتمام ومتابعة محبي سباقات الخيل في الدولة، والدليل على ذلك الشعبية الكبيرة التي يحظى بها لدى الجميع، لذلك سمي بالمضمار العائلي.

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