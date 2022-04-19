حفل ختام 7 نجوم لبولو الحبتور

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تحت شعار «الوفاء» وتقديراً للعطاء وتثميناً للأداء احتفى نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بختام موسم 2021 /2022 في حفل 7 نجوم حمل شعار «الوفاء»، وأقيم بمدينة الحبتور بدبي، وشهده لأول مرة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو بعد إعلان تشكيله الجديد إلى جانب عدد كبير من عشاق ومحبي رياضة البولو.

الحفل استهل باستعراض مادة فيلمية للبطولات والأنشطة على مدار الأشهر السبعة الماضية والتي تم إخراجها بشكل رائع، فنالت إعجاب الحضور، بعدها بدأت مراسم الوفاء لصناع النجاح والمبدعين، وكانت لفتة رائعة من المنظمين أن تكون البداية ببراعم المستقبل من أكاديمية البولو، الذين أظهروا تفانيهم في تعلم هذه الرياضة الصعبة، وطبقوا مهاراتهم المكتسبة بشكل إيجابي وفعال طوال الموسم، ونال الجائزة من فئة الذكور خليفة آل مكتوم ومن فئة الإناث صوفيا فيربوم بعد منافسة قوية مع فاطمة خوري ومحمد الغرير.

البناء من القاعدة

وحرص محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو على التأكيد أن الاتحاد يسعى من خلال تكريم هؤلاء البراعم إلى شحذ قواهم وتحفيز أقرانهم على الإبداع للدخول في دائرة المنافسة على الألقاب منذ الصغر وهي صفة محمودة.

وأشار الحبتور إلى أن «الإحلال والتجديد هو سنة الحياة في كل المجالات لذلك نسعى من الآن بالاهتمام بالأكاديميات وبقطاع البراعم والناشئين لإعداد كوكبة من اللاعبين المواطنين لحمل الراية في المستقبل القريب».

المميزون

وفاز محمد خالد بجائزة النجم الصاعد، وفي فئة الهواة احتدمت المنافسة بين ثلاثة هم خالد العمران وهاني جابش وريان العجاجي وفاز فيها هاني جابش.

وتنافس عيال بن دري «خالد وراشد ومحمد» على جائزة أفضل اللاعبين الذين نجحوا في تطوير مستوياتهم، وفاز بالجائزة «راشد بن دري»، بينما فاز «حبتور الحبتور» بجائزة أفضل لاعب في الموسم لفئة الرجال، فيما فازت «لورين ديكسون» بجائزة السيدات.

الأفضل جماعياً

وفاز فريق الإمارات بجائزة الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف، ونال «خالد العمران» جائزة تقديرية لحرصه على المشاركة الإيجابية، وفاز «محمد بن دري» بجائزة اللاعب الأفضل على صعيد مجلس التعاون، وفاز فريق هيسكث بجائزة الفريق المتميز، وفاز فريق الحبتور بجائزة أحسن منظومة رياضية على صعيد البولو، كما فازت سلطة منطقة دبي الحرة الدولية «ايفزا» بجائزة الهيئة الأكثر مساهمة في مجال البولو، وحصل فريق «بن دري» على جائزة أفضل فريق هذا الموسم، حيث حصل على 6 بطولات من أنشطة النادي، وهي بطولة الماسترز وبطولة السير ونستون تشرشل وبطولة اليوم الوطني وبطولة نادي ومنتجع الحبتور لشهر نوفمبر 2021 إلى جانب بطولة كأس إكسبو دبي.

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