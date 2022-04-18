خيول «جودولفين» تواصل تألقها على مضمار نيوبري

المصدر: البيان الرياضي

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واصلت خيول جودولفين لفت الأنظار في اليوم الثاني والختامي لسباقات «سوق دبي الحرة سبرينغ ترايلز» للخيول على مضمار نيوبري في إنجلترا، إذ أضافت فوزين آخرين إلى ثلاثية اليوم الأول في الحدث الذي رعت سوق دبي الحرة سبعة من أشواطه.

وأهدت المهرة «لايف أوف دريمز» (3 سنوات) بقيادة ويليام بويك وإشراف تشارلي أبلبي، فريق جودولفين جائزة سباق «هايكلير ثاروبريد ريسينغ ميدن فيلليزستيكس» لمسافة 2.000م، وباتت ابنة «دبوي» مرشحة بقوة للمشاركة في سباقات «إبسوم أويكس». وأشاد أليكس ميريام، نيابة عن تشارلي أبلبي، مدرب جودولفين، بأداء لايف أوف دريمز بعد أن مُنحت الوقت الكافي لتتطور، وذكر أن ما حققته كانت الآمال معقودة عليه.

واستحوذت خيول جودولفين على المركزين الأول والثاني في شوط «سوق دبي الحرة جولف وورلد كاب كونديشن ستيكس» لمسافة 2,000م، ومجموع جوائزه 16,000 جنيه إسترليني، وذلك بفضل الأداء القوي لاثنين من أبناء الحصان العريق «دبوي»، إذ قاد جيمس دويل «ووك أوف ستارز» (3 سنوات) إلى خط النهاية أولاً قاطعاً مسافة الشوط بزمن قدره دقيقتان و7.61 ثانية، بينما حل «حفيت» بقيادة ويليام بويك وإشراف تشارلي أبلبي، ثانياً بفارق رقبة واحدة فقط. وأشار أليكس ميريام إلى أن المهرين ما يزالان في ديربي، وقد يشاركان في سباق دانتي ستيكس «ديربي ترايل» على مضمار يورك.

وشهد شوط «كولن فالي ستد ميدن فيليز ستيكس»، لمسافة 1,400م، عرضاً رائعاً للمهرة «رزينة» (3 سنوات) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في أول مشاركة لها بقيادة توم ماركواند وإشراف ويليام هاغاس، وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره دقيقة واحدة و25.03 ثانية.

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ومن النتائج الأخرى التي سُجلت في اليوم الختامي للسباق، الفوز غير المتوقع للجواد «بلو دو فيغا» بقيادة شين ليفي وإشراف روبرت كويل، بشوط «دبي ديوتي فري هانديكاب» لمسافة 1,000 تقريباً، وتنافست على جوائزه، التي بلغت 25,000 جنيه إسترليني، سبعة خيول. ونجح بلو دو فيغا في تجاوز جميع منافسيه في اللحظات الأخيرة للسباق، بما فيهم «ماونتين بيك» الذي اكتفى بالمركز الثاني بفارق رقبة واحدة.

واختتمت منافسات اليوم الأخير للحدث بشوط «سوق دبي الحرة فل أو سربرايزس» لمسافة 1,400م، للخيول بعمر 3 سنوات، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 20,000 جنيه إسترليني، إذ فاز«هوبوت فيفتي إنيو» بقيادة توم ماركواند وإشراف كلايف كوكس، بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره دقيقة واحدة و24.73 ثانية، متقدماً على «برايفت سيجنال» من جودولفين، بفارق ¾ رقبة.

حضر مجريات السباق، الذي أقيم على مدى يومين، عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة، وفي مقدمتهم كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، وصلاح تهلك، نائب أول الرئيس - الخدمات المؤسسية، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس - التسويق.

وقال ماكلوكلين: «نحن سعداء بالعودة إلى نيوبري والترحيب بضيوفنا في سباقات سوق دبي الحرة سبرينغ ترايلز في عطلة نهاية الأسبوع، ونشكر جوليان ثيك، الرئيس التنفيذي لمضمار نيوبري، وفريقه لتنظيمهم هذا الحدث الرائع، كما نشكر الملاك والمدربين الذين يواصلون دعم هذا السباق المهم، ونتطلع إلى متابعة تقدمهم مع انطلاقة موسم سباقات الأرض المنبسطة».

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