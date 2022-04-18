«ذئاب دبي» يثأر من «هيسكث» بختام «الحبتور للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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جاء ختام موسم 2021 /‏‏2022 للبولو مسكاً بعد مباراة نهائية جمعت بين فريق ذئاب دبي ونظيره فريق هيسكث، وانتهت بفوز فريق الذئاب بصعوبة بالغة وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف، وبذلك يثأر فريق ذئاب دبي من هيسكث ويرد اعتباره بعد أن خسر منذ ثلاثة أيام مباراتهما الأولى.

إثارة

شهدت المباراة حضوراً كبيراً وجاءت قوية ومثيرة بسبب تقارب مستوى الفريقين، انتهت بانتزاع الذئاب كأس بطولة شهر أبريل، والتي مثلت خاتمة بطولات الموسم الحالي.

نجاحات

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، عن رضاه التام عن نشاط الموسم الحالي، مشيداً بفريق العمل بمنتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، والذي بذل جهوداً مضنية حتى يخرج الموسم بهذا المستوى الرائع ودون أية مطبات أو عقبات تذكر.

ووجه الشكر لجميع الفرق التي شاركت في الموسم مؤكداً الدور الكبير التي قدمته الفرق في العطاء والتعاون البناء لإنجاح الموسم هذا، إلى جانب المساهمة الكبيرة في الارتقاء الفني للعبة بشكل عام وللاعبين على وجه الخصوص، وخاصة الجدد منهم التي استهوتهم اللعبة.

تتويج

وعقب المباراة قام فيليب مات مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور بتتويج فريق الذئاب البطل، وتكريم الفريقين الأول «ذئاب دبي» وفريق هيسكث الوصيف، كما تم تكريم أصحاب الألقاب وهم كيم روش أفضل لاعبة من فريق هيسكث وخوستو كوينتو والفرس اكسوتيكل لفارسه محمد الحبتور أقوى خيل.

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