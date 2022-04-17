ثلاثية لخيول «جودلفين» على مضمار «نيوبري»

المصدر: دبي - البيان

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خطفت خيول جودلفين الأنظار في اليوم الأول لسباقات «سوق دبي الحرة سبرينغ ترايلز» للخيول التي انطلقت أمس 16 أبريل، على مضمار نيوبري في إنجلترا، بعد أن حصدت ألقاب ثلاثة أشواط رئيسة في الحدث الذي ترعى سوق دبي الحرة سبعة من أشواطه، ويقام على مدى يومين.

واستهلت جياد الاسطبل الأزرق هيمنتها على المنافسة بتحقيق المهرة «وايلد بيوتي»، بطلة سباقات «وودباين الكندية - جروب 1»، الفوز في شوط 1000 جينيز «سوق دبي الحرة ستيكس» (جروب 3) ولمسافة 1,400م، وبقيادة ويليام بويك، وإشراف المدرب تشارلي أبلباي.

وتابع الفارس بويك تألقه على صهوة «مودرن نيوز» الذي شق طريقه بقوة في شوط «هايكلير ثاروبريد 30 أنيفرسري سبرينغ كاب هانديكاب والذي شارك فيه 17 جواداً لمسافة 1,600م، متقدماً على «ميجرايشن» بفارق رقبة واحدة.

وعززت جودلفين حضورها القوي في الحدث بحصد المركزين الأول والثاني في شوط «رتريت آت الكوت بارك ميدن ستيكس» للخيول بعمر 3 سنوات، لمسافة 2,200م، وقاد جيمس دويل «ناتشرال وورلد»، ابن الجواد العريق «فرانكل»، إلى خط النهاية أولاً بزمن قدره دقيقة واحدة و22.54 ثانية، بينما ذهب المركز الثاني إلى «أوتومان فليت» بقيادة ويليام بويك وإشراف تشارلي أبلباي.

وتألقت خيول الإمارات من جديد حينما تُوج المهر «بيرفكت باور»، 3 سنوات، للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بسباق 2,000 جينز «ذا وترشيب داون ستد تو دارن هوت غرينام ستيكس» الكلاسيكي، ولمسافة 1,400م، ويمهد هذا الإنجاز الطريق أمام مشاركة بيرفكت باور المحتملة في سباقات نيوماركت بعد نحو أسبوعين من الآن.

وقال كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نهنئ جميع الفائزين بمنافسات اليوم الافتتاحي لسباقات سوق دبي الحرة سبرينغ ترايلز، ونشكر فريق العمل في مضمار نيوبري على ترحيبهم الدافئ بعودتنا حضورياً إلى متابعة الحدث الذي يقدم لنا فرصة قيّمة للتواصل مع زملائنا المقيمين في المملكة المتحدة».

وبعد غياب استغرق عامين ونصف عام بسبب الجائحة، رحب مضمار نيوبري مجدداً بعودة كبار مسؤولي سوق دبي الحرة لمتابعة الحدث شخصياً والمشاركة في تتويج الفائزين، وحضره إلى جانب ماكلوكلين، صلاح تهلك، نائب أول الرئيس - الخدمات المؤسسية، سوق دبي الحرة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس، التسويق. وشكر ماكلوكين الحضور وعملاء سوق دبي الحرة المخلصين الذين أسهموا في زيادة مبيعات السوق بنسبة 94% في الشهور الاثني عشر الماضية.

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