«ذئاب دبي» و«هيسكث» في ختام موسم البولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يحتفي نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في الثامنة والنصف من مساء اليوم بختام موسمه الحافل والذي امتد نحو 7 أشهر واشتمل على 16 بطولة أبرزها، كأس دبي الذهبية، حيث تقام المباراة الختامية على كأس بطولة إبريل الشهرية والرمضانية الثانية والتي ينظمها النادي وتجمع فريقي ذئاب دبي وهيسكث في لقاء رد الاعتبار يجمع بينهما للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام بعد فوز هيسكث في المباراة الأولى على الذئاب بنتيجة 8 - 7 في مباراة متكافئة.

ويلعب الذئاب بتشكيلة يقودها محمد الحبتور ويضم حبتور الحبتور ومحمد خالد وهيوستو كوتينيو بينما يلعب هيسكث برباعي يضم لورين ديكسون وكيم روش وسانتوس اريارتي وتوماس بلاسيوس.

ووجه محمد الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو الشكر إلى مجموعة الحبتور على نشاطها كماً وكيفاً، وأثنى على جهود نادي ومنتجع الحبتور لإخراج الموسم بشكل مبهر ورائع، مشيداً بتعاون الفرق المشاركة.

وكانت البطولة انطلقت الثلاثاء الماضي، وأسفرت نتائجها عن فوز هيسكث على أنكورا بثلاثة ونصف مقابل ثلاثة أهداف، وعلى ذئاب دبي 8 - 7، وفوز ذئاب دبي على أنكورا 6 - 4.

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