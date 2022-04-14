ختام النسخة الـ10 لدوري قفز الحواجز اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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تنطلق غدآ منافسات ختام النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز على ميادين نادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري في نسخته العاشرة، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية والسباق، ويشتمل حفل ختام الدوري على 15 منافسة تقام على مدى ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتختتم بعد غدٍ، ويتنافس في ختام الدوري فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبون إلى أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، ورصدت للفائزين في منافسات الختام (315) ألف درهم.

وتقام منافسات الختام لجميع فئات الفرسان على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية عدا فئة الفرسان من المستوى الثاني، وتقام فعالياتها على الميدان الخارجي المكشوف، ويتم تحكيم منافسات الختام بقوانين خاصة بها، وتحسم مراكز الألقاب بتجميع وترحيل النتائج في المنافسة المخصصة لكل فئة.

حسم

تبدأ فعاليات اليوم الأول في الثالثة والنصف عصراً على ميدان الصالة المغطاة بمنافسة فئة الأشبال من جولة واحدة حواجز (100) سم، وتليها منافسة المبتدئين بنفس المواصفات على حواجز (105) سم.

وتحسم فعاليات اليوم الثاني ألقاب ختام الدوري للفرسان من فئة الأشبال، وتليها منافسة الختام لفئة المبتدئين، تليها المنافسة الأولى للفرسان من فئة (الجونيورز) من جولة واحدة على حواجز (130) سم، اليوم الثالث والأخير لفعاليات ختام الدوري يبدأ بمنافسة تحدي كأس لونجين من جولة واحدة مع جولة تمايز على حواجز (130) سم، ثم تتوالى منافسات الختام، لفئة الفرسان (الجونيورز) من جولتين على حواجز (135) سم، تليها منافسة ختام فئة الفرسان الشباب بمواصفات الجولتين على حواجز (140) سم، والختام بنهائي لونجين بمواصفات الجولتين وجائزة مقدارها (130) ألف درهم. جدير بالذكر أن جوائز المنافسات ستشمل الستة الأوائل في كل منافسة.

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