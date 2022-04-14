خالد الحمادي.. حلم واعد في مونديال قفز الحواجز

المصدر: دبي- علي الظاهري

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يراود الفارس الواعد خالد أحمد الحمادي، حلم عالمي جديد في رياضة قفز الحواجز، بعد التأهل إلى بطولة كأس العالم للشباب والناشئين في آخن بألمانيا، المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل، حيث نجح الحمادي البالغ من العمر 17 عاماً، في شق طريق النجاح نحو طموحه المونديالي، بعد سنوات من الجهد والمثابرة.

وقال الحمادي إنه تعلم ركوب الخيل في سن الخامسة، لكن مشواره في رياضة القفز على الحواجز، بدأ قبل نحو عامين، ليكلل مجهوده بالتأهل إلى كأس العالم في ختام الموسم الماضي، وأضاف لـ «البيان الرياضي»، أن أي رياضي يملك طموحات وأهداف، وكان يتطلع إلى الوصول للمونديال أو الأولمبياد، واستطاع أن يحقق أحد أحلامه، وسيبذل أقصى ما لديه من طاقة، من أجل تشريف الدولة، وتمثيل الإمارات خير تمثيل في المحفل العالمي في فئة الناشئين.

حرص

وأوضح خالد الحمادي أن رياضة الفروسية تحولت إلى شغف وحب في حياته، بعد أن كان لا يميل إليها كثيراً في طفولته، ولكن مع استمرار تشجيع والده أحمد الحمادي، الحكم الدولي المعروف في رياضة القدرة والتحمل، انجذب إلى عالم الخيل شيئاً فشيئاً، وبات يحرص على الذهاب يومياً من تلقاء نفسه إلى منتجع الفرسان في أبوظبي للتدريب، ليتأكد أن حب الخيل تسلل إلى قلبه، وتمكن منه مع مرور الأيام.

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