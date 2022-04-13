«نيتف تريل» لجودلفين يتوج بطلاً لـ«كريفن ستيكس» بإنجلترا

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات رباعية مثيرة في اليوم الثاني لمهرجان «كريفن» العريق على مضمار نيوماركت بإنجلترا اليوم، منها ثلاثة لفريق جودلفين.

كما شهدت الأمسية تألق كل من المدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بيوك اللذين حققا ثلاثية خلال السباق.

كريفن ستيكس

وجاءت الانتصارات الإماراتية عبر «نيتف تريل» لجودلفين الذي ظفر بلقب الشوط الخامس الرئيس «كريفن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» الذي يعدّ سباقاً تحضيرياً لـ«2000 جينيز الإنجليزي» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلا زمنا قدره 1.35.91 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «كلايمور» بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف جين تشابل هام.

وحل ثالثاً «هو يا مال» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

إرتياح كبير

وقال شارلي آبلبي: ( شعرت بارتياح من الطريقة التي بدا عليها «نيتف تريل» في حلبة الاستعراض وأسلوب ركضه في السباق، وأشعر بتشجيع بإنجازه المشاركة الأولى، لديه أسلوب رائع في الركض، ويركض في الطريقة السليمة طوال مراحل السباق، وهو حصان ضخم الكتلة وحركته منتظمة، ولكنها موفرة للجهد – لا يكون متحفزاً، ولا يحاول بذل مجهود فوق المستوى المطلوب، وبإمكان وليام وضعه في أي موقع يشاء، والأهم من ذلك أنه حينما يحصل على شارة الانطلاق، تأتي الاستجابة).

وأضاف: (ركض «نيتف تريل» ووزنه يزيد 2 كيلوغرام عن وزنه، حينما فاز في ديوهيرست، وأنا من أنصار المدرسة القديمة بالتوجه إلى الغينيز بنفس الوزن الذي كان في سباق ديوهيرست، ولن تكون هناك تحسينات ملحوظة جراء ذلك، ولكن ذهنيته في السباقات أصبحت في وضع التشغيل، ويمكننا الآن التطلع إلى الغينيز الآن).

الشوط الأول

كما حققت «أمينة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الأول المخصص للمهرات لمسافة 1400متر بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان مسجلة زمناً قدره 1.24.62 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «آنشرين» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وجاءت في المركز الثالث «أشكي» لمحمد جابر بقيادة الفارس تريفور ويلان وإشراف المدربين هاري وروجر شارلتون.

الشوط السادس

اقتنص «نيو لندن» لجودلفين لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.03.55 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «ألدوس هكسلي» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

وجاء في المركز الثالث «كوسميك ديزرت» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

ظفر «ترينكول نايت» لجودلفين بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.37.77 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «أوت جيت» بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدربين دانيال وكلير كوبلر.

وحل ثالثاً «جيونت» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب درايل هولاند.

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