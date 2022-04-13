سباقات «سبرينغ ترايلز دبي ديوتي فري» السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تقام على مضمار نيوبري الإنجليزي سباقات «سبرينغ ترايلز دبي ديوتي فري» للخيول على الأرض المنبسطة، والتي ترعى سوق دبي الحرة سبعة من أشواطها الأربعة عشر، بما فيها ثلاثة أشوط جروب 3، ستقام في اليوم الافتتاحي للحدث الذي يستغرق يومين.

ويُستهل السباق بشوط «أروع مفاجآت سوق دبي الحرة ستيكس» (جروب 3)، والمتوقع أن يشهد عودة قوية مرتقبة للجواد «العراب» ذي الأعوام الخمسة، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويشرف على تدريبه ويليام هاغاس الذي تُوج معه بشوط «سوق دبي الحرة هانديكاب» في سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية 2020، بعد أن تقدم على «رويال مارين» بفارق رقبة واحدة. وسبق هذا الإنجاز فوز العراب المستحق على «ريموند تاسك» في شوط ايبور هانديكاب على مضمار يورك، ومن المتوقع أن يشارك الأخير في منافسات السبت أيضاً. كذلك تألق «العراب» على مضمار نيوبري عندما حصد جائزة شوط «سانت سيمون ستيكس» في أكتوبر الماضي.

ويشارك في ثاني أشواط اليوم الأول «دبي ديوتي فريي ستيكس» لمسافة 1.400م، والذي يقترب من سباق 1000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي، 13 مهرة، من أبرزها «وايلد بيوتي» بشعار غودولفين، ويشرف على تدريبها تشارلي آبلباي، و«شعارة» التي تحمل رايات شادويل، والتي تُوجت في أولى مشاركاتها عندما كانت بعمر العامين، ويشرف على تدريبها جون وثادي غوسدن.

ومن المحتمل أن يشارك المهر «نيو ساينس» بشعار غودولفين في شوط «ذا وترشيب داون ستد تو دارن هوت غرينام ستيكس» الكلاسيكي لمسافة 1,400م، وذلك إلى جانب ثمانية مهور مسجلة لخوض السباق في هذا الشوط.

فرصة

وللمرة الأولى تقام سباقات «سبرينغ ترايلز دبي ديوتي فري» في فترة إجازة عيد الفصح، بعد أن كانت تنطلق تقليدياً يوم الجمعة، لتنتقل إلى اليوم الثاني للحدث الذي يقدم فرصة رائعة للعائلات للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات المتنوعة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يسعدنا أن نعود إلى مضمار نيوبري بعد فترة غياب استغرقت نحو ثلاث سنوات، فرضتها قيود السفر بسبب «كوفيد 19»، وأن ندعم فريق العمل في مضمار نيوبري لتنظيم هذا الحدث خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح لمرة واحدة، ونأمل أن يكون الحدث مناسبة تستمتع خلالها العائلات بمنافسات السباق وفعالياته المصاحبة الممتعة، وربما يقدم لنا السباق وجوهاً جديدة على المضمار.

وسيتمكن مرتادو السباق، على مدى يومين، من تذوق القهوة العربية المجانية والتمور في جناح سوق دبي الحرة داخل المضمار، مع توافر فرص للفوز بجوائز رائعة، تشمل الدخول المجاني إلى سحبي «مليونير الألفية» و«أروع المفاجآت» اللذين تنظمهما سوق دبي الحرة.

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