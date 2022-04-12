ثنائية لخيول جودلفين في افتتاح مهرجان «كريفن» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول جودلفين ثنائية في افتتاح مهرجان «كريفن» العريق على مضمار نيوماركت بإنجلترا اليوم.

وجاءت انتصارات الإسطبل الأزرق الملكي عبر «ماستر أوف ذا سيز»، الذي ظفر بلقب الشوط الرابع «ايرل أوف سيفتون ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.49.60 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ماجلان» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، وحل ثالثاً «برنش» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مايكل دودز.

يوروبين فري

كما اقتنص «نيو سينس» لقب الشوط الثالث «يوروبين فري هانديكاب» لمسافة 1400 متر «قوائم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.24.80 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «تاكارب بيي» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون، وجاء في المركز الثالث «ربحي» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ماركوس تريجونينج.

اليوم الثاني

وتتواصل فعاليات المهرجان غداً في يومه الثاني، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس «كريفن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» الذي يعدّ سباقاً تحضيرياً لـ «2000 جينيز الإنجليزي»، بمشاركة 7 خيول أبرزها «نيتف تريل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «المبهر» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«هو يا مال» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «نتطلع إلى رؤية «نيتف تريل» يستهل موسم الثلاث سنوت. لقد أمضى الشتاء بصورة طيبة ونشعر بالارتياح تجاه تحضيراته للسباق، لذلك لا توجد أي سلبيات. وليام امتطاه كثيراً مؤخراً والفريق بأكمله سعيد جداً بحالة الجواد».

وأضاف: «لم يتبق سوى أسبوعين ونصف على سباق «2000 جينيز الإنجليزي»، ونشعر أنه ليس بحاجة لخوض سباق كريفن، ولكن المشاركة ستساعد على إنعاش ذاكرة السباقات عند الجواد، وهو أمر مفيد من الناحية الذهنية أكثر من كونه بدنياً».

خطة فريق

وكان فريق جودلفين قد أعلن عن مشاركة «كوريباس» في سباق الـ «2000 جينيز الإنجليزي» الذي سيقام في أواخر الشهر الحالي.

وفي هذا الصدد قال شارلي آبلبي: (تدرب «كوريباس» بشكل جيد للغاية يوم السبت وقررنا بعد ذلك أنه لا يوجد الكثير الذي يمكن أن يكسبه من خلال إشراكه بسباق تحضيري، ويسعدنا التوجه مباشرة إلى الجينيز عقب إجراء تمرين حول المضمار على خلفية التمارين التي أداها خلال نهاية الأسبوع).

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية، في الشوط الأول المخصص للمهرات لمسافة 1400 وبمشاركة 9 مهرات أبرزها «أمينة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، «آيجل باث» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «شاينج الدانة» لسعيد جابر بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون و ثادي غوسدن، و«أشكي» لمحمد جابر بقيادة الفارس تريفور ويلان وإشراف المدربين هاري وروجر شارلتون.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر 13 خيلاً أبرزها «سيكريت ستيت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ستيت إيفنت» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما يشهد الشوط السادس لمسافة 2000 متر مشاركة 9 خيول أبرزها 3 لفريق جودلفين وهي «ألدوس هكسلي» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، «نيو لندن» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كوسميك ديزرت» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بالإضافة إلى مشاركة «ويت تو أكسيل» لسلطان علي بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب جيمس تاتي، بينما يشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر 16 خيلاً أبرزها «ترينكول نايت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«إيلاد» لعلي عبدالله سعيد بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

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