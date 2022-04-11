خيول الإمارات تتطلّع لألقاب مهرجان «كريفن» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق غداً في مضمار نيوماركت بإنجلترا، مهرجان «كريفن» العريق الذي يقام على مدى ثلاثة أيام، وتتأهب خيول الإمارات للمشاركة في المهرجان للوقوف على مدى استعدادها لسباقات الموسم البريطاني الجديد، وخاصة مع اقتراب أول السباقات الكلاسيكية الأوروبية وهما سباق «2000 جينيز الإنجليزي» و«1000 جينيز الإنجليزي».

وستكون الأنظار متجهة في اليوم الأول نحو الشوط الرابع «ايرل أوف سيفتون ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 7 خيول أبرزها «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (قدم «ماستر أوف ذا سيز» أفضل العروض في راولي مايل، وشعرنا بارتياح من سير تدريباته، والأرضية تبدو ملائمة، ونتوقع أن يقدم أداء رفيعاً).

نيل جوين ستيكس

كما يعد الشوط الخامس «نيل جوين ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» أحد أبرز أشوط الأمسية، إذ يشهد مشاركة 9 مهرات أبرزهن «المهندسة» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب كارل بورك، و«بيرفكت نيوز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية انطلاقاً من الشوط الأول المخصص للمهرات لمسافة 1000 متر وبمشاركة 10 مهرات أبرزهن «ياه سات» لسعيد بن محمد القاسمي بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك، فيما سيشهد الشوط الثالث «يوروبين فري هانديكاب» لمسافة 1400 متر «قوائم» مشاركة 5 خيول أبرزها «نيو سينس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ربحي» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ماركوس تريجونينج، «باور أوف بيوتي» للدكتور علي رضا بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب هوغو بالمر.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (بالتأكيد اكتسب «نيو سينس» جهوزية أعلى منذ مشاركته في دبي، ولو قدّم مستواه الأفضل، فسيكون حاضراً بقوة في المنافسة على اللقب).

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر مشاركة 10 مهرات أبرزهن «فونتين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان، و«ريبل لوف» لسعيد الطاير بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إسماعيل محمد، فيما يشهد الشوط السابع والختامي لمسافة 2000 متر مشاركة 7 خيول أبرزها «إندبندنت آكت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«إصرار» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز