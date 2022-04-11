«الحبتور» بطلاً لكأس دبي للبولو 2022

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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قاد «المخضرم» محمد الحبتور، فريقه (الحبتور) للفوز بكأس دبي للبولو 2022، وعزف سيمفونية النصر محققاً فوزاً كبيراً بثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف على فريق أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني، بعد مباراة قوية ومثيرة.

كما فاز فريق هيسكث على فريق الباشا بستة أهداف مقابل خمسة أهداف، في مباراة متكافئة المستوى.

وعقب المباراة، قام أسامة عصمت نائب مدير عام نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتتويج الفرق الأربعة «الحبتور وأبوظبي وهيسكث والباشا»، وإهداء كأس البطولة للبطل، كما نال هيوستو كوتينيو افضل لاعب، ونال حصانه سوستيا جائزة أقوى خيل.

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