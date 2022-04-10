رباعية لخيول جودلفين في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول جودلفين رباعية مميزة في المضامير الأمريكية فجر اليوم الأحد، إذ ظفر «سبيكرس كورنر» بلقب شوط «كارتر هانديكاب» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب بيل موت مسجلاً زمناً قدره 1.21.34 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «ري انفيسمنت ريسك» بقيادة الفارس مانويل فرانكو وإشراف المدرب تشاد براون.

وقال المدرب بيل موت: شعرنا أن «سبيكرس كورنر» مهر موهوب منذ أن كان في عمر السنتين، وتعرض لبعض العلل وفضّلنا منحه الوقت الكافي للتعافي منها، وشعرنا عقب ذلك أننا منحناه وقتاً أكثر مما كنا نفضل، ولكن الآن يبدو أن ذلك كان أمراً جيداً.

وأضاف: توجب علينا إضافة فوز من الفئة الأولى إلى رصيده وجعلناه هدفنا الرئيس، وتسببنا في ضغط كبير عليه حسب البرنامج الموضوع، حيث كان الفاصل بين آخر سباقين خمسة أسابيع وأربعة أسابيع، وبالتالي خاض مجموعة من السباقات المتقاربة بالفعل.

غازيل ستيكس

وفي ذات المضمار، حققت «نوستالجيك» لقب شوط «غازيل ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس خوسيه اوتيز وإشراف المدرب بيل موت مسجلة زمناً قدره 1.50.41 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «فينتي فلانتاين» بقيادة الفارس مانويل فرانكو وإشراف المدرب خورخي أبرو.

وقال المدرب بيل موت: في المرة السابقة كانت خطتنا وضع «نوستالجيك» في موقع متقدم بعض الشيء خلال السباق، وهذا ما فعلناه مرة أخرى، وكنا نفضل دخولها في أجواء المنافسة في وقت مبكر قبل وقت مبكر، وهذا ما فعلت، وحافظت على موقعها، وانطلقت من جهة السياج.

كومنولث ستيكس

وعلى مضمار «كينلاند»، اقتنص «بريفلانس» لقب شوط «كومنولث ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس تايلر غافاليوني وإشراف المدرب بريندان والش مسجلاً زمناً قدره 1.22.47 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «لونج رينج تودي» بقيادة الفارس باكو لوبيز وإشراف المدرب دالاس ستيوارت.

كما حقق «امريتس رود» أول فوز له في مسيرته للمبتدئة لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس تايلر غافاليوني وإشراف المدرب بريندان والش.

وقال المدرب بريندان والش: لم أتوقع أن يركض «بريفلانس» إلى جوار «ناشفيل»، حيث تمثلت الخطة في أن يشق طريقه عبر المجموعة في السباق. كانت الوتيرة سريعة، ولكنه كان مرتاحاً طوال السباق، وقال تايلر إن بريفلانس تسارع بشكل جيد خلال السباق.

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