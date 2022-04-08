الحبتور وأبوظبي في نهائي كأس دبي للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تختتم بطولة كأس دبي للبولو غداً، وتشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية اللقاء المرتقب بين فريقي الحبتور وأبوظبي المرة الثانية خلال أربعة أيام إذ سبق لهما اللعب يوم الثلاثاء الماضي في اليوم الافتتاحي للبطولة.

وتأهل الحبتور للنهائي بفوزه على الباشا في قبل النهائي بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف في مباراة مثيرة خاصة في شوطها الرابع الذي تألق فيه نجم الفريق وقائده محمد الحبتور وخطف هدفه الثالث «هاتريك» والسابع لفريقه ليعلن أحقية فريقه بالتأهل فيما تأهل فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني بالفوز على هيسكث بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة أهداف في مباراة قوية.

ويمثل فريق الحبتور محمد الحبتور ومعه كل من سانتوس اريارتي وخوستو كوينتو ودياز البريدي فيما يمثل أبوظبي فارس اليبهوني وكل من ناصر الشامسي «رجا أبو الجيبين» وأوسكار كولمبرز وهيجو بارابوتشي.

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