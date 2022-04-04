مباراتان في انطلاق «رمضانية بولو الحبتور»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يشهد ملعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية غداً الثلاثاء إقامة خامس البطولات الشهرية للبولو، والأولى بشهر رمضان المبارك وتستمر حتى 9 الجاري، وتشهد مباراتين ويلعب هيسكث بقيادة سانتوس ليربيرتي والباشا بقيادة هاني غابش وتمثل المباراة الثانية نهائياً مبكراً وتجمع الحبتور بقيادة محمد الحبتور وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، ويشكل العنصر المواطن النسبة الأكبر من اللاعبين المشاركين في البطولة.

وتقام البطولة ضمن بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية الأعلى تصنيفاً والأهم بمنطقة الشرق الأوسط.

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