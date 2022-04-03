الحبتور بطل كأس دبي للبولو 2022

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توج فريق الحبتور بطلاً لكأس دبي للبولو 2022 والتي تمثل البطولة قبل الأخيرة لخاتمة بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الباشا بقيادة هاني غابش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وجاءت المباراة قوية واتسمت بالندية وعمرت بالكفاح من الفريقين اللذين بذلا جهداً كبيراً في أول بطولة يشهدها شهر رمضان المبارك رغم فقرها بالأهداف، واحتضنها ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو على مدار أسبوع وشهدت مشاركة أربع فرق بهانديكاب 6 جول.

وكان فريق هيسكث بقيادة سانتوس ليربيرتي قد انتزع فوزاً مهماً أمام فريق نون ساريسا بقيادة الشاب راشد العبار بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 أهداف ونصف الهدف بختام مباراة شهدت تبادل اللعب والنتيجة بين طرفيها، ليحصد فريق هيسكث المركز الثالث، وفريق نون ساريسا رابعاً.

تفوق

وقاد محمد الحبتور فريقه المكون إلى جانبه من يوسف بن دسمال ومحمد خالد وخوان جوريتش إلى فوز مستحق بعد أن نجح في إنهاء الشوط الأول بتسجيله هدفه وفريقه الأول الوحيد دون رد من فريق الباشا، وفي الشوط الثاني ينجح فريق الحبتور بتسجيل الهدف الثاني، وقبل نهاية الشوط يحرز فريق الباشا هدفه الأول 2/1.

ويشهد الشوط الثاني تبادل الهجمات والتي استثمرها كل فريق بإضافة هدف لرصيده ليستمر فريق الحبتور بالتقدم 3/2، وغاب الفريقان عن التسجيل في الشوط الرابع والأخير والذي شهد ضياع العديد من فرص التسجيل نتيجة التسرع لحسم النتيجة والتي انتهت لصالح فريق الحبتور البطل 3/2.

تتويج

وعقب ختام المباراة قام أسامة عصمت مساعد المدير العام لمنتجع ونادي الحبتور بتتويج فريق الحبتور البطل بكأس البطولة، وفريق الباشا الوصيف، وهيسكث الثالث، ونون ساريسا الرابع بالهدايا التذكارية، وحصلت لاعبة فريق الباشا لورين ديسكو على كأس أفضل لاعبة والحصان فورتينا ذو الستة أعوام على لقب أقوى حصان.

وجه الشاب راشد محمد العبار قائد فريق نون للبولو جزيل الشكر والتقدير إلى محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو رئيس اتحاد الإمارات للبولو، مثمناً جهوده الكبيرة وحرصه على إقامة العديد من البطولات بمستويات متدرجة من حيث الهانديكاب والتي تمنح العدد الأكبر من اللاعبين الشباب للتواجد والمشاركة بمثل هذه البطولات وبالتأكيد ستسهم في نشر اللعبة بين الشباب وخاصة العنصر المواطن، إلى جانب عدد من الجنسيات، كما شدد على أهمية إقامة مثل هذه البطولات والمباريات بشهر رمضان المبارك، واعتبرها الأنسب لمزاولة الرياضة والتي يحتاجها الجميع بالشهر الفضيل ووسط أجواء روحانية نفسية وبدنية وتنافسية شريفة، وتمنى أن تتواصل مثل هذه البطولات خلال الشهر الفضيل.

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