فرحان ينتزع لقب المويجعي في ختام سباقات العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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انتزع المهر (فرحان) للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لقب المويجعي في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر للخيول المبتدئة، توليد الإمارات، في ختام سباقات المضمار العيناوي، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية، وحشد من الجمهور عشاق السباقات.

وشهد الشوط تنافساً قوياً حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح المهر الفائز بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة سيباستيان مارتينو، في الوصول أولاً إلى خط النهاية بفارق 0.5 طول عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:22:02 دقيقة.

رقم

وحطم الجواد (آر بي فرنش دود) لبايرلي للسباقات، وبإشراف هلال العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي الرقم القياسي المسجل في العام الماضي لصالح كيرليس ديل روك، والبالغ (02:16:64 دقيقة)،وتوج بلقب بطولة كأس العين (هيبة) في الشوط السابع والختامي بالأمسية لمسافة 2000 متر، بزمن قدره 02:16:26 دقيقة، مكتسحاً منافسيه بفارق كبير بلغ 14.5 طولاً عن أقرب ملاحقيه.

كأس الوثبة

وتوج الجواد ( (آر بي سوبر ديوتي) لخليفة مطر النيادي، وقيادة سيف البلوشي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، بالشوط الثاني لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، وشهد الشوط إثارة بالغة بعد اللفة الأخيرة، قبل أن يتصدر الجواد الفائز بفارق 0.75 طول عن ملاحقه المباشر، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 01:51:40 دقيقة.

لقب الخزنة

وخطف الجواد (ايه اف مخرج) لخالد خليفة النابودة، وإشراف إرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، لقب الخزنة في الشوط السادس، لمسافة 2000 متر (تكافؤ)، وكانت الإثارة حاضرة في هذا الشوط منذ البداية وحتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يتصدر الجواد الفائز بفارق عنق، عن منافسه صاحب المركز الثاني، بزمن قدره 02:28:44 دقيقة.

سما الغربية

وأحرزت المهرة ( سما الغربية) لسهيل علي المزروعي، وإشراف أحمد المحيربي، لقب رماح في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، في سباق المهرات والأفراس المبتدئة، وذلك بعد تنافس محتدم استمر حتى الأمتار الأخيرة قبل أن تحسمه البطلة بفارق عنق عن منافستها المباشرة، بزمن قدره 01:37:73 دقيقة.

واكتسح المهر (تباشير) لسلطان علي، منافسيه بفارق 6.25 أطوال في الشوط الثالث للخيول المبتدئة، والتي تسابقت لمسافة 1600 متر، ولم يجد المهر الفائز تحت قيادة سيف البلوشي، وإشراف أحمد بن حرمش، في تصدر السباق بجدارة، ليتوج بلقب الساد بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 01:52:32 دقيقة.

وخطف الجواد (سموك ان ثندر) لناصر عسكر، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول المبتدئة في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، وتصدر الجواد السباق بفارق 1.25 طول عن ملاحقه المباشر، قاطعاً المسافة في زمن قدره 02:07:52 دقيقة.

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