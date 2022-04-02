«الحبتور» و«الباشا» في نهائي «كأس البولو الشهرية»

المصدر: (.دبي – فائز بجبوج)

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تختتم عصر اليوم بطولة شهر مارس للبولو والتي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بهانديكاب 6 جول والتي تجمع بين فريق «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور وفريق «الباشا» بقيادة هاني غابش والمقرر أن تقام في الخامسة مساء، فيما يسبق المباراة الختامية مباراة «الترضية» التي تحدد المركزين الثالث والرابع وذلك في الرابعة عصراً وتجمع بين فريقي نون ساريسا وهيسكث.

من جهة أخرى، قدم محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو التهاني والتبريكات للرياضيين عامة ولأسرة البولو خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

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