«ازادي ستار» بطل «التاج الثلاثي» في ختام موسم مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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تُوج الجواد «أزادي ستار» بلقب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة التاج الثلاثي العربي «الفئة الثالثة» لمسافة 2200 متر، في الشوط الخامس من حفل ختام الموسم الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي أول من أمس، واشتمل على 6 أشواط شهدت منافسات قوية لبلوغ منصات التتويج في عرس الختام الذي تميز بالحضور الجماهيري.

وجاء فوز «إزادي ستار» العائد إلى الإسطبلات الوطنية، للمرة الثانية على التوالي بلقب التاج الثلاثي، بقيادة الفارس برناردو بينيرو متفوقاً على 9 من نخبة الخيول قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:42:12 دقيقة.

وشهد شوط الافتتاح الأول المخصص للمبتدئة من سباق «البثنة» لمسافة 1200 متر فوز «أبن دي فياليت» العائد إلى فاتن أحمد رشاد، بقيادة فرناندو جارا، بزمن قدره 1:19:34 دقيقة.

كأس الوثبة ستاليونز

وذهب لقب الشوط الثاني من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر إلى «جولد سيلفر» لزياد كلداري بقيادة الفارس سام هتشكوت والذي قطع مسافة السباق في 1:45:15 دقيقة.

وتٌوج «أيه اف رمز» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الثالث من سباق «الحيل» لمسافة 2200 متر بقيادة تاج أوشي في زمن قدره 2:29:37 دقيقة، وأحرز «ريم بينونة» العائد إلى أبوظبي ريسينج لقب الشوط الرابع من سباق «القور» لمسافة 2200 متر تكافؤ، بقيادة الفارس تاج أوشي محققاً ثنائية الحفل، بعد أن نجح في قطع المسافة بزمن 2:28:36 دقيقة.

شوط الختام

واختتم الحفل في الشوط السادس والأخير المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، والذي انتزع لقبه «هوى بلادي» العائد إلى نقابة بورسلي للسباقات في أول فوز له بالموسم الحالي، بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي بزمن قدره 1:32:72 دقيقة.

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