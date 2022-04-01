خيول «الأريام» تخطف الأضواء في بطولة العرب لمربي الخيل

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ختام فعاليات النسخة الأولى لبطولة العرب لمُربّي الخيول العربية، المُخصّصة للمُلّاك والمُربّين العرب، التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية بالصالة الكبرى في أكاديمية بوذيب على مدى يومين، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وشهد الختام تألق الخيول من إنتاج إسطبلات «الأريام العربية» بحصولها على 7 ألقاب، متضمنة 3 ذهبيات، فيما نال ذهبية واحدة كل من مرابط دبي، وعجمان وعلي هميلة المزروعي.

وأسدل ختام بطولة العرب الستار على موسم قوي لجمعية الإمارات للخيول العربية، حافل بالعمل والفعاليات التي أكدت قدرة الجمعية على التنظيم الاحترافي، وحسن إدارتها وإشرافها على جميع بطولات الجمال بالدولة ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واستهلت المهرة «دي سنين» لمربط دبي، الفعاليات بانتزاع اللقب الذهبي لبطولة الفلوات، تاركة الوصافة إلى «ع ج ليما» لإسطبلات إمارا، فيما نالت اللقب البرونزي «دي تيماء»، وهي أيضاً لمربط دبي.

وحقق «الأريام برجس» أول الألقاب لإسطبلات الأريام، عندما ظفر بذهب الأفلاء، تاركاً الفضة لـ«دي نشاب» لمربط دبي، فيما حقق اللقب البرونزي «الأريام عشاق» لإسطبلات الأريام.

وحصدت «الأريام شقراء» للشيخ زايد بن حمدان بن سلطان بن زايد آل نهيان، اللقب الذهبي للمهرات، وحلت في المركز الثاني ونالت الفضية «أي إس سلمة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وتوج بالبرونزية «الأريام بروق» للشيخ هزاع بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان.

تألق

وحلق «الأريام حشيم» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، باللقب الذهبي للأمهار، ونال اللقب الفضي «إيه إتش أم متغطرس» لأحمد المطلعي اليماحي، فيما حاز اللقب البرونزي «الأريام الياسات» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان.

وتوشحت «ع ج مساري» لمربط عجمان، بذهبية الأفراس، وحصلت على اللقب الفضي رفيقتها في المربط «ع ج سجى».. فيما حصلت على اللقب البرونزي «غالية الهواجر» للدكتور غانم الهاجري.

وتوج «محارب الخزنة» لعلي غانم هميلة المزروعي، باللقب الذهبي لبطولة الفحول، تلاه في المركز الثاني ونال الوصافة الفضية «الأريام شباب» لإسطبلات الأريام، وحل في المركز الثالث ونال اللقب البرونزي «شهوان الهواجر» للدكتور غانم الهاجري.

خير ختام

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن النسخة الأولى لبطولة العرب لمربي الخيل جاءت خير ختام لموسم حصاد شهد نقلة نوعية كبيرة في عدد وجودة البطولات، وآليات دعم الملاك والمربين، إلى جانب الاهتمام بالكوادر الوطنية في إدارة البطولات في جميع المجالات الفنية والتنظيمية.

وأشاد الشيخ زايد بن حمد بالنجاح الكبير الذي حققته الجمعية باستضافتها اجتماع كونغرس «الإيكاهو» للمرة الأولى بالدولة، والذي شهد حراكاً كبيراً وقرارات تاريخية غير مسبوقة تتعلق بتغيير دستور «الإيكاهو» ومسمى المنظمة في الفترة المقبلة.

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