علي الحوسني يهدي «المغاوير» كأس المدربين للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أهدى الفارس علي محمد الحوسني كأس المدربين للقدرة إلى إسطبلات المغاوير بعد تألقه في السباق البالغة مسافته 119 كلم، ليحلق بآخر ألقاب الموسم بعد إسدال الستار على السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ونجح الحوسني في انتزاع اللقب على صهوة الجواد «جي أم موري» لإسطبلات المغاوير في زمن قدره 4.18.29 ساعات.

واحتلت المركز الثاني الفارسة نسرين خسرو خالد على صهوة الجواد «كاباليستيك لارزاك» لإسطبلات سيح السلم، مسجلة زمناً قدره 4.18.42 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس عيسى الغيلاني على صهوة «ال أم تريمندو» لإسطبلات المغاوير 2، مسجلاً زمناً قدره 4.18.46 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال. وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن الغاية من كأس المدربين هو إعطاء الفرصة للمنافسة بصورة أكبر للإسطبلات . وتقدم العظب بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم اللامحدود الذي قاد إلى التميز والنجاح، كما ثمن دور كل الرعاة وشركاء النجاح من الجهات والمؤسسات الحكومية والجهات التنظيمية الأخرى أبرزها اتحاد الإمارات للفروسية وكل من أسهم في نجاح فعاليات الموسم.

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